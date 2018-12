RCR Arquitectes rep el guardó Turisme Garrotxa per promoure la comarca

L'equip RCR Arquitectes va rebre ahir al vespre el premi Turisme Garrotxa que entrega l'associació Turisme Garrotxa. En aquesta segona edició, es va voler reconèixer la contribució que ha fet l'equip d'arquitectes promocionant la internacionalització de la comarca amb les seves obres. «Gràcies a la combinació d'innovació i reconeixement, cada vegada són més els amants de l'arquitectura d'arreu del món que s'acosten a la Garrotxa per visitar alguna de les seves creacions», missatge que es va destacar ahir durant la cerimònia, que va tenir lloc al Mas les Comelles de la Vall d'en Bas.

Rafael Aranda va recollir el guardó en nom de l'equip, integrat també per Carme Pigem i Ramon Vilalta. Els encarregats d'entregar el premi van ser el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, i el president de Turisme Garrotxa, Eduard Llorà. Des de l'associació Turisme Garrotxa, es va subratllar que RCR Arquitectes porta gairebé 30 anys «posant la Garrotxa a l'avantguarda de l'arquitectura», així com la seva «habilitat única per maridar paisatge i arquitectura», fet que els ha merescut rebre diversos premis, entre els quals el prestigiós Premi Pritzker (2017). Per altra banda, també es va reconèixer la capacitat del grup per fer una «arquitectura universal» amb obres marcades per «geografia, paisatge i cultura» que «honoren i valoren el seu origen».

L'acte també va comptar amb la participació del director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Pepe Serra, que va reflexionar sobre la vinculació de la cultura i del turisme en ple Any del Turisme Cultural. El premi Turisme Garrotxa es va crear fa dos anys, coincidint amb el 20è aniversari de l'associació. El seu objectiu és remarcar la tasca de la persona o entitat que hagi fet la millor contribució al desenvolupament del turisme a la comarca.