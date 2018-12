La vaga dels metges redueix un 55% l'activitat als CAPs de l'ICS a Girona

Les dues primeres jornades de vaga dels metges d'atenció primària va fer reduir més d'un 55% l'activitat als CAPs gironins de l'ICS. Segons del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que no ofereix xifres absolutes sobre el nombre de visites de medicina de família i pediatria no realitzades, l'activitat van disminuir en un 55,42% entre les 8 del matí i les 5 de la tarda de dilluns i un 54,70% en la mateixa franja horària ahir.

I és que els facultatius no afluixen i el seguiment de la vaga de metges per reclamar millores en l'atenció primària es va mantenir ahir durant la segona jornada de les cinc convocades. Prop de la meitat dels metges de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona, el 45,5%, es van adherir al dia de vaga, segons Treball, una xifra que el sindicat convocant, Metges de Catalunya (MC) eleva fins al 74%.

La mobilització, que si no hi ha acord està previst que s'allargui fins divendres, reclama entre altres mesures per contrarestar la sobrecàrrega dels professionals que es limiti el nombre de visites que atenen els metges al dia i fixar en 12 minuts el temps que es destina a cada usuari.

Així, segons les dades de l'administració, dels 468 facultatius dels 26 equips d'atenció primària de l'ICS que havien de treballar ahir, 213 es van adherir a la protesta. Pel que fa a la resta, 147 feien serveis mínims i 108 van anar a treballar amb normalitat.

Per la seva banda, Metges de Catalunya xifra en un 73% l'adhesió a l'aturada al matí i en un 75% en la franja de tarda.

En el cas del personal no mèdic, que també havia estat convocat a mobilitzar-se per la CGT, el seguiment va ser del 2,2%, segons la Generalitat.

A banda de l'atenció primària de l'ICS, que a Girona presta servei a gairebé set de cada deu ciutadans en 139 CAPs i dispensaris locals, també estan cridats a mobilitzar-se diversos col·lectius professional de la sanitat concertada, tant d'ambulatoris com hospitals, centres de salut mental i sociosanitaris.

Segons Metges de Catalunya, el 65% del personal mèdic del sector concertat a Girona va secundar el segon dia d'aturada, mentre que Treball va indicar que, a tot Catalunya (no s'oferien dades per regions sanitàries en aquest cas) va ser del 20,94% als CAPs concertats, d'un 19,62% als hospitals, en salut mental d'un 4,15% i en sociosanitaris del 7,75%.

44% de seguiment a Catalunya

Arreu del país, la vaga va tenir un seguiment d'un 44,14% entre el personal mèdic de l'ICS i una afectació a la resta de la plantilla del 4,46% , segons Treball. Els serveis mínims van quedar coberts per 1.470 professionals mèdics i 3.119 professionals d'altres categories.

Els ambulatoris es van fer ahir un 54,64% menys de visites (un 55,16% de visites de medicina de família i un 51,73 de pediatria) del que és habitual. Tot i així, la vaga va transcorrer sense incidències i es van garantir l'atenció urgent i els serveis mínims, que, per a metges de família i pediatres, eren del 25% dilluns i ahir i que a partir d'avui pugen fins al 33%.

Pel que fa a les urgències hospitalàries de dilluns, es van experimentar un lleuger increment global de 113 visites a tot Catalunya respecte al 19 de novembre -un 1,07% del total de les urgències hospitalàries-, motivat sobretot per visites pediàtriques.

«Aquestes dades mostren una oscil·lació normal en l'atenció d'urgències i demostren que la vaga no ha tingut una afectació directa», segons la Generalitat, que assenyala que als centres d'urgències d'atenció primària es van realitzar 310 visites més que dilluns de la setmana passada, el que representa un augment del 12,11%.

Les mobilitzacions poden seguir

Uns 1.500 metges, segons els organitzadors, es van reunir ahir al matí davant la seu del Departament de Salut a Barcelona convocats pels sindicats MC i CGT per reclamar que es dignifiqui la seva feina. Abans, van tallar l'avinguda Diagonal i, posteriorment, van intentar entrar a la seu de la conselleria, on van demanar la dimissió de la secretària general de Salut, Laura Pelay.

Durant la concentració, representants d'MC van lamentar que l'administració no «els escolta». En declaracions recollides per l'agència Efe, el secretari d'MC del sector primari de l'ICS, Oscar Pablos, va subratllar la voluntat de diàleg i acord dels sindicats, però va advertir que no renunciaran a fixar el nombre màxim de persones a les quals poden oferir qualitat assistencial en un temps determinat.

«Si divendres no hi ha acord, no ens quedarem amb els braços plegats i valorarem que mesures prendre» a partir de la setmana que ve, entre les quals no ha descartat una altra vaga.De la mateixa manera es va pronunciar el president de MC del sector d'hospitals concertats, Xavier Lleonart, que va advertir que estan «en peu de guerra» perquè els reconeguin millores mínimes de qualitat.