Vaga de mestres: Tot el que has de saber de l'aturada del dijous 29 de novembre ACN

L'ensenyament públic està cridat a la vaga aquest dijous, 29 de novembre, per exigir al Govern que reverteixi les retallades aplicades durant la crisi econòmica. Aquest és l'eix d'una protesta amb els ulls posats en els pressupostos de la Generalitat, que promouen els membres de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), CATAC, CATAC·CTS i Ustec·STEs, el sindicat de secundària Aspepc-SPS i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que reclama una rebaixa del 30% de les taxes universitàries.

Quins són els serveis mínims



El Departament de Treball ha dictat com a serveis mínims que hi hagi un docent per cada quatre aules d'Infantil i Primària.

També hi haurà un professor per cada tres unitats d'Educació Especial, en aquest cas fins als 16 anys.

Serà obligatori que hi hagi una persona de l'equip directiu per cada centre, un terç del personal de les llars d'infants i un terç dels monitors de menjadors i d'activitats complementàries, per una qüestió de seguretat.

Manifestacions

A les 12 del migdia s'han organitzat dues marxes paral·leles a la ciutat de Girona, una de les quals serà d'estudiants que sortiran del Rectorat de la Universitat de Girona i una altra del sector públic, que es concentrarà davant la seu de la Generalitat.

Els dos blocs es manifestaran fins a la plaça de la Independència, on està previst que s'uneixin cap a la 1 del migdia per tornar junts cap a la Generalitat.

A Barcelona, també es preveu una gran manifestació que començarà a les 12 del migdia a la plaça de la Universitat i que acabarà davant el Parlament de Catalunya, al parc de la Ciutadella.

Tal com van avançar els portaveus de totes les formacions impulsores de la vaga, aquesta serà la primera d'un seguit de «mobilitzacions que es perllongaran amb el temps fins que no s'atenguin el conjunt de reivindicacions que cada sector presenta».

Malgrat la crida a tota la comunitat educativa, l'acció no és unitària perquè no la subscriuen ni CCOO ni la UGT. La representant de CATAC (IAC), Ester Costa, va remarcar que els han convidat a sumar-s'hi, tot i que els consideren «corresponsables» de què el Govern no retorni les pagues dobles de 2013 i 2014 i del manteniment de les retallades, ja que «el 2017 i 2018 han signat acords que consolidaven les retallades».

Pel que fa a l'alumnat, la portaveu de la sectorial del SEPC a la UdG, Maria Cirera, va incidir en què «la Universitat és la punta de llança dels canvis socials», va denunciar les desigualtats i va exigir el compliment del compromís de rebaixar les taxes universitàries, una petició que el sindicat dirigeix expressament al conseller d'Economia, Pere Aragonès.



Què demanen els convocants

Les reivindicacions dels sindicats educatius i del sector públic se centren en la recuperació de les pagues extres, del poder adquisitiu perdut amb la congelació salarial, l'augment de les plantilles, la reducció del nombre d'alumnes per aula, l'estabilitat dels llocs de treball i el descens de la taxa d'interinitat, la reversió dels processos d'externalització de serveis, que la Formació Professional continuï depenent d'Ensenyament o l'increment del personal de suport per atendre la diversitat, entre altres demandes que afecten les condicions laborals i la qualitat del sistema educatiu públic.

Per part del sindicat sanitari, CATAC-CTS, Carme Carmona va detallar les demandes específiques del seu àmbit, en vaga tota la setmana, que van des de la consolidació real del personal interí i de la Llei de conciliació de la vida familiar i laboral, l'adequació de les plantilles a les necessitats reals o una sanitat totalment pública i de qualitat.

El portaveu d'Ustec·STEs, Xavier Díez, va denunciar la persistència de les retallades després de cinc anys de creixement econòmic i va xifrar en 750 els docents necessaris a Girona per igualar la situació de 2010 (7.200 a Catalunya). Luis Sobrino, d'Aspepc-SPS, va fer una crida a sumar-se a la vaga, va subratllar que «no demanem res que no tinguéssim abans de les retallades» i va demanar «deixar el professorat en pau».

Dues hores d'aturada a l'administració pública



Cal recordar que a les vagues convocades pel personal de l'educació coincidirà amb la vaga de metges, i també amb l'aturada de dues hores que farà, també aquest dijous, la resta de l'administració pública, concretament de les dotze a les dues del migdia. Una de les principals reivindicacions és el retorn de les pagues extres pendents del 2013 i el 2014.

Els sindicats del sector IAC-CATAC i la Intersindical-CSC han denunciat la pèrdua de poder adquisitiu dels funcionaris i l'alta taxa de temporalitat dels contractes. La portaveu de la IAC-CATAC, Assumpta Barbens, també ha criticat la gestió del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró.