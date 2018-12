Vídeo: Tomben el pal i roben l'estelada penjada en una rotonda de Banyoles

Nova bretolada contra símbols independentistes a les comarques gironines. Aquest cop ha passat a Banyoles, on uns desconeguts han tombat el pal i robat l'estelada que hi havia penjada a la rotonda sud de l'entrada de la ciutat, a la plaça Europa de les Nacions. Va passar la matinada d'aquest dimarts. Ho ha denunciat l'ANC del Pla de l'Estany a través de les xarxes socials on han lamentat els fets i han anunciat que la reposaran en breu. "Els totalitaris dependents hauran de justificar perquè per defensar les seves idees destrossen el mobiliari urbà; porten anys sabotejant, però sempre van de remolc", han escrit.

L'Ajuntament ha explicat que va passar la matinada de dimarts, pels volts de les dues. Els consta que hi ha un vídeo a les xarxes socials on es veu com roben la bandera sense que es puguin identificar els autors. El grup s'autoanomena 'comando ñ'.

A banda de robar la bandera, també van estirar una línia elèctrica, fet que va obligar a mobilitzar els Bombers i la companyia elèctrica i a interrompre el trànsit durant una hora i mitja d'aquella mateixa matinada. L'endemà la brigada va serrar i retirar el pal.

L'equip de govern no ha decidit si presentaran denúncia. L'ANC ja ha anunciat que en breu penjaran una altra estelada tot lamentant els fets.