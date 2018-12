Els Bombers actuen a Celrà per la caiguda d'un fanal de l'enllumenat

Un fanal de l'enllumenat públic va caure ahir a la localitat de Celrà al voltant de les cinc de la tarda. Els Bombers van rebre un avís on quedaven alertats que hi havia una incidència a la carretera C-66, concretament, a l'alçada del punt quilomètric número 28. Immediatament, una dotació es va desplaçar fins al lloc, on ja hi havia treballant la policia local. Fonts del cos expliquen que a causa de la caiguda d'aquest fanal, la circulació es va veure afectada molt lleugerament, amb només un carril afectat, i sense aturar els vehicles que circulaven per la via en qüestió. De moment, es desconeixen els motius pels quals el fanal va caure.