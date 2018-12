Consciencien de la importància d'identificar bé els pacients

Per segona vegada, l'hospital Josep Trueta de Girona organitza una jornada de conscienciació sobre la identificació de pacients. L'acció, adreçada tant a professionals com a usuaris i familiars o cuidadors, vol conscienciar de la importància d'anar ben identificats amb la polsera o braçalet que els facilita el centre hospitalari mentre es roman ingressat o quan cal fer-se alguna prova i/o procediment.

Al llarg del matí d'ahir, al vestíbul del Trueta hi va haver una taula informativa en què professionals del centre informaven i educaven pacients, familiars o cuidadors sobre el funcionament del braçalet d'identificació i de la importància de la verificació de les dades del mateix, de no retirar el braçalet fins a la sortida de l'hospital i d'informar els professionals si les dades no són correctes, s'han esborrat o han perdut el braçalet.

La identificació del pacient és fonamental per a la seva seguretat, ajuda a prevenir esdeveniments adversos i evitar problemes o errors.