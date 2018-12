ERC de Sant Julià impulsa un programa electoral popular

Fa aproximadament una setmana, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Sant Julià de Ramis va impulsar una enquesta amb l'objectiu que els veïns i veïnes del municipi, així com de Medinyà, l'omplin per tal de tenir en compte les seves opinions i preocupacions de cara a redactar el programa electoral per a les properes eleccions municipals del mes de maig. L'enquesta s'està difonent a través de les xarxes socials, a partir d'un sistema «porta a porta» per part dels membres de la formació, i de forma física amb bústies repartides a diferents establiments comercials, al pavelló municipal i a l'Aula de lectura de Sant Julià. A Medinyà també hi ha bústies i es farà el «porta a porta» d'aquí a uns mesos. El període per completar l'enquesta finalitzarà al gener, amb la voluntat de dedicar tot el febrer a la preparació del programa.

«Amb el grup municipal d'ERC volíem fer un programa que s'apropés a les peticions dels nostres veïns i veïnes, de manera que vam creure que la manera més oportuna per fer-ho era preguntar-los directament a ells», apunta l'actual alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, que es torna a presentar com a candidat d'ERC a les pròximes eleccions. El mateix descriu que per fer aquest programa «entre tots», la formació està treballant des de l'estiu en una enquesta que fa una setmana que s'ha posat en marxa fins a finals de gener, amb la intenció de dedicar el mes de febrer a recollir les respostes i redactar el programa. A banda de Sant Julià, la formació també està divulgant l'enquesta a Medinyà a partir de les xarxes socials, algunes bústies repartides pel municipi i a partir del sistema «porta a porta» després d'acabar el servei a Sant Julià, és a dir, passades les festes de Nadal.

Principals qüestions

«Volem fer un programa molt real per a les necessitats dels veïns i empreses, sempre que sigui un programa realista», confessa Puigtió, satisfet d'haver recollit en una setmana unes 250 respostes. L'alcalde explica que el formulari és anònim i comença amb algunes preguntes referents a l'opinió i evolució del poble en els darrers anys. Altres qüestions són: «Quin aspecte seria el que milloraria a Sant Julià de Ramis?» o «Quina considera vostè que hauria de ser la prioritat municipal pensant en el futur?», entre altres.