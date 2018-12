Girona celebra el Dia Mundial de la Sida

Girona acollirà diverses activitats organitzades per Salutacció amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, que se celebra cada 1 de desembre amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia.

L'acte central de la commemoració es farà el dissabte a les 12 al pont de Pedra, on es llegirà el manifest del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida 2018, que enguany té el lema de «Camins de SuperVIHvència. Pacte Social Ja» Aquest document es llegirà a la mateixa hora a tots els actes organitzats arreu de Catalunya pel Comitè Primer de Desembre.

Durant el matí del mateix 1 de desembre, de 9.30 a 2, hi haurà una taula informativa i preventiva al pont de Pedra i xocolatada per a tothom, en un acte que està organitzat en col·laboració amb el Consell Municipal LGTBI. Després de la lectura del manifest es farà un llaç vermell amb les persones que s'hi apleguin i que es fotografiarà per participar a la campanya impulsada pel Comitè Primer de Desembre. Aquest dia també s'il·luminarà la façana de l'ajuntament de Girona de color vermell.

A banda d'aquests actes, ahir es va instal·lar una taula informativa i preventiva sobre la sida que s'instal·larà a la Facultat d'Infermeria i Medicina de la Universitat de Girona (UdG), on es van fer també proves ràpides de detecció d'anticossos del VIH. Membres de Salutacció i un grup de voluntariat (estudiants de la UdG formats en un curs de promoció de la salut per a joves) van informar la comunitat universitària sobre aquesta malaltia.