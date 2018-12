Jaume Veray, nou coordinador general del PP a Girona

Jaume Veray és el nou coordinador general del PP a Girona, mentre que Joan Menacho ha estat nomenat vicesecretari d'organització i Maria Àngels Olmedo, vicesecretària d'acció sectorial. Aquests són els tres principals nomenaments que els populars gironins han fet per tal de cobrir les vacants generades en els últims anys al comitè executiu del partit i ampliar l'equip de treball de cara a les properes cites electorals.

El PP gironí va celebrar dimarts una junta directiva provincial per començar a preparar les eleccions municipals del proper mes de maig. La reunió va ser presidida pel president provincial del partit, Enric Millo, i pel nou president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, que va fer així la seva primera visita a Girona.

Segons Millo, la reunió va servir per «treballar amb il·lusió i moltes ganes en la preparació de les eleccions municipals», ja que el seu objectiu és augmentar la seva representació als ajuntaments gironins. I per aconseguir-ho, Millo va garantir que tindran «els millors caps de llista, que seran persones que treballaran per atendre els problemes del conjunt de veïns i veïnes». El líder popular va anunciar que aviat proclamaran els primers candidats.

Per la seva banda, el president del PPC, Alejandro Fernández, va remarcar que «cal reconstruir el centre-dreta liberal conservador català, perquè és el que encaixa millor amb la Catalunya de l'esforç, de la constància i del seny, i perquè és la ideologia més eficaç per combatre el populisme».

Fernández va indicar que «ara el centre-dreta només té quatre diputats al Parlament, perquè l'antic nacionalisme conservador és un moviment populista amb aliats de l'esquerra radical, i Ciutadans és un moviment de reacció i protesta davant del procés separatista». Finalment, va alertar que «PSC, Comuns i ERC treballen per ressuscitar el mètode Zapatero, que és l'origen del problema, en fer creure al nacionalisme que Catalunya era un subjecte polític al marge d'Espanya».