Jornada festiva pel Dia Mundial de les Persones Discapacitades

L'associació Multicapacitats, que busca visibilitzar i denunciar les mancances de les persones discapacitades, i la Fundació Eurofirms celebraran el Dia Internacional de les Persones Discapacitades amb un acte al centre de Girona aquest diumenge. Sota el lema «Posa't al meu lloc», aquesta jornada lúdica i didàctica reunirà entitats, empreses i institucions per fer activitats i espectacles a la plaça Salvador Espriu i la del Mercat del Lleó.

Hi haurà més de 25 carpes i, entre d'altres, hi col·laboren empreses com GM Food i associacions i entitats com la Fundació Ramon Noguera, Duchenne Somriures Valents i Lluito per tu.

L'objectiu de la jornada és que, a través d'aquestes activitats, els assistents coneguin de primera mà les dificultats amb les quals es troben les persones amb discapacitat durant el seu dia a dia. Isaac Padrós, president de Multicapacitats, explica que «volem donar a conèixer la nostra situació, generar empatia, eliminar prejudicis i compartir una bona estona sense limitacions ni complexes».

«Posa't al meu lloc», la primera edició de la qual va superar els 2.000 visitants, comptarà amb l'ajuda d'una seixantena de voluntaris relacionats amb la Universitat de Girona i les associacions i entitats que hi participen.

Tastos a cegues de productes delicatessen de la mà de Girona Excel·lent, exhibició de gossos pigall per part de la Fundació ONCE Perro Guía, tallers de llengua de signes de la mà de la Fundació Eurofirms, i un circuit en cadira de rodes, que organitza el Grup Mifas, són algunes de les activitats que es duran a terme durant la jornada. També es podran veure vehicles adaptats per a persones amb discapacitat com un autobús i fins i tot un vaixell, gràcies al Patronat de Turisme Costa Brava de Girona, que també oferirà informació sobre el turisme accessible. Els Bombers de Girona, per la seva part, realitzaran una exhibició de la seva feina, mostrant com salven la vida a una persona en un vehicle accidentat.

També hi el Celler de Can Roca que oferirà una xocolatada per a tots els visitants. Per la seva banda, Cafès Cornellà i el Club barista oferiran cappuccinos i espressos a tots els assistents. A més a més, es duran a terme actuacions per als més petits com concerts de grups de música com Macedònia o Gabriel Gorce.