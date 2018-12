Òmnium Gironès comença la campanya "Judici a la Democràcia"

Òmnium Gironès arrenca aquest dissabte la campanya ?"Judici a la democràcia", que vol denunciar ?que aviat començarà un judici que "no és només contra el president de l'entitat, Jordi Cuixart, i la resta de presos polítics, sinó també contra la llibertat d'expressió, el dret de manifestació i reunió i els drets civils".

Per això, l'entitat ha organitzat cinc parades on s'informarà sobre que el judici que començarà a principis de l'any que ve contra 18 líders sobiranistes "és una farsa, ja que no es jutgen fets, sinó a tot un poble i a la democràcia". Un judici que consideren "injust, inaceptable i sense garanties" contra "el referèndum de l'1 d'octubre, contra els drets fonamentals i contra les llibertats".

Les parades amb material i informació s'instal·laran dissabte al matí als mercats del Lleó i la Devesa de Girona, així com al mercat de segona mà de Celrà. A la tarda, les parades es podran trobar a la plaça Catalunya i Miquel Santaló de Girona. A més de parades, i dins la mateixa campanya de denúncia que es durà a terme a tot el país, diumenge es pintarà un mural al carrer Barcelona de Girona per denunciar "el judici injust" i la "vulneració de drets civils".