Posar cara i nom a les estadístiques de la pobresa

De la pobresa, se'n pot sortir amb una mica d'ajuda. Aquest missatge es transmet en un vídeo inclòs a la nova campanya de sensibilització de la Creu Roja de Girona i, en concret, amb el testimoni de Bianca Lossada, una veïna de Roses que explica la seva experiència. La responsable de l'últim observatori, Pilar Millan, destaca la importància de mostrar models positius com el d'aquesta dona i de l'empresa que l'ha contractada. Ella, com moltes altres, és una mare que cria sola el seu fill, i «la sensibilitat del director general de l'hotel on treballa permet que conciliï família i feina», va explicar Millan. Al costat del seu testimoni hi ha el d'altres persones que pateixen pobresa, amb els quals la Creu Roja demana «l'esforç d'identificar les dades amb persones».