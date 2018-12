Pujol no veu «essencial» discutir sobre llistes d'espera

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, considera que la solució per a la crisi sanitària a Catalunya és votar sobre el seu dret a l'autodeterminació i que discutir sobre les llistes d'espera no és l'«essencial». «De vegades ens distraiem amb qüestions que no són les essencials. Que si 85 dies de llista d'espera, que si haurien de ser 82...», va assenyalar dimarts en una entrevista a Ràdio 4.

«Ens estem barallant per les engrunes. Hem d'anar a la resolució real del problema», va afegir. Una «solució» que passa, a parer seu, pel fet que Catalunya decideixi el seu futur per fugir de l'«estrangulació» a la qual la té sotmesa l'Estat.

Preguntat sobre la vaga de professionals sanitaris d'atenció primària, Pujol va dir «comprendre» les seves reivindicacions, però va recordar que es tracta d'un «problema estructural» i no d'un govern concret, ja que Catalunya està «ofegada» econòmicament.

És per això que va retreure que hi hagi partits que «hi suquin pa» i «no es posin a favor dels interessos a Catalunya».

«Estem farts de parlar de llistes d'espera i discutir de si passem de 85 a 81 dies i fer-ho passar per un èxit. Això és un enorme fracàs de país, perquè la gent mereixeria que les llistes estiguessin en 15-20 dies. I no hi arribem perquè no hi ha mitjans i no els tindrem mai fins que no fem el salt a república», va afirmar.

Crítiques de tota l'oposició

Les paraules d'Eduard Pujol van generar ahir una allau de reaccions contràries entre els representants dels diferents partits de l'oposició.

El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, va demanar a Pujol que «tingui més cura» amb el que demanen els ciutadans després de les «retallades més salvatges» en sanitat i educació.

Segons Carrizosa les demandes dels metges es contraposen amb el discurs ofert pel portaveu del partit de Govern, Eduard Pujol, i pel president Torra, també «quan diu que l'essencial és el procés».

Així mateix, va assegurar que la seva formació ja fa anys que demana millores a la sanitat pública i a l'assistència primària i va afegir que «està clar que per al Govern no és essencial».

Per la seva banda, el líder del PPC, Alejandro Fernández, va retreure també a Junts per Catalunya que li «importin un rave» els metges i els mestres i els «demanin que callin perquè només es pot parlar d'independència», i va acusar també el president català, Quim Torra, de «messianisme-cabdillista».

«Ha dit el que pensa: que els metges i professors li importen un rave. I que ara la gent s'ho ha d'empassar perquè només es pot parlar d'independència. Ara tothom sap quines són les prioritats d'aquesta gent», va dir.

«Agraïm a Pujol la seva sinceritat i que hagi dit d'una vegada per sempre que al separatisme li és igual enfonsar metges i mestres, la columna vertebral de qualsevol societat. Per a aquesta gent no importen, només la independència. I els demanen que callin perquè només es pot parlar d'independència. I si continuen protestant, els diran botiflers, colons i traïdors», va dir.

Per la seva banda, la portaveu de Catalunya en Comú va ironitzar que JxCat hagi deixat clares «les seves prioritats», mentre que la presidenta del grup dels comuns, Jéssica Albiach, va acusar Pujol de viure en «una Catalunya allunyada de la majoria».