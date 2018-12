Salut promet 97 milions als CAPs i acosta posicions amb els metges

El Departament de Salut va anunciar ahir una partida de 97 milions d'euros més destinada a aplicar mesures a curt termini per a l'atenció primària i va avançar que està acostant posicions amb els factultatius dels ambulatoris, tot i que encara no hi ha acord per aturar la vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya (MC) a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) i a la sanitat concertada que va arrencar dilluns i està previst que duri fins demà.

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, va explicar que la injecció de gairebé 100 milions d'euros permetria contractar 201 metges més, millorar les condicions laborals dels professionals amb més conciliació i potenciant la carrera professional i reduir la burocratització, amb la finalitat «d''empoderar-los» i reduir la sobrecàrrega. Amb aquests diners, segons Comella, també es podria millorar la cobertura de substitucions per baixes mèdiques o vacances, fer una aposta per l'atenció continuada i urgent, així com guanyar en autorganització dels equips mèdics.

La secretària general de Salut de la Generalitat, Laura Pelay, va afirmar estan determinats a trobar solucions al que veu com a reptes «titànics» heretats de les retallades durant la crisi i va remarcar que les dues parts treballen per millorar el sistema sanitari català.

Al seu torn, el director gerent de l'ICS, Josep Maria Argimon, va afirmar que continuen les negociacions amb MC, sobre les quals va dir que apropen posicions però que discrepen en el model, cosa que no «és habitual en les vagues».

Per la seva banda, el president de MC, Jordi Cruz, va assegurar que és «molt probable» i fins i tot «més que probable» que es pugui desconvocar la vaga a l'atenció primària de l'ICS aviat i que es mantingui a la concertada. En declaracions recollides per l'ACN, va reconèixer que la negociació a la primària de l'ICS està «bastant avançada», però que encara no s'ha assolit cap acord en el punt que consideren més important, la limitació de visites diàries a pacients.

Pel que fa a la negociació de la concertada, el president de MC va assegurar que estan «a les beceroles» i va remarcar la necessitat de resoldre-ho tot alhora.

«No pot ser que la concertada tingui condicions diferents», va apuntar durant la concentració dels metges en vaga davant del Parlament (veure pàgina 23).

Un 55,39% menys d'activitat

La tercera jornada de vaga es va tancar ahir amb una reducció del 55,39% de l'activitat als CAPs gironins de l'ICS, segons del Departament de Treball, que no ofereix xifres absolutes sobre el nombre de visites de medicina de família i pediatria no realitzades.

Pel que fa al seguiment de la vaga, dels factultatius de l'atenció primària de l'ICS a Girona, el 42,8%, es van adherir al dia de vaga, segons Treball, una xifra que el sindicat convocant eleva fins al 75%, en la línia de les dues primeres jornades de vaga.

Així, segons les dades de l'administració, dels 451 facultatius dels 26 equips d'atenció primària de l'ICS que havien de treballar ahir, 193 es van adherir a la protesta. Pel que fa a la resta, 96 van anar a treballar amb normalitat i 162 van fer serveis mínims, que ahir van passar a ser del 33% després de dues jornades al 25%.

Per la seva banda, MC xifra en un 75% l'adhesió dels facultatius gironins de l'ICS a l'aturada al matí i en un 74% en la franja de tarda.

En el cas de la sanitat concertada gironina, segons el sindicat, un 68% dels professionals va secundar ahir la protesta. Treball no ofereix dades de seguiment a la sanitat concertada per regions sanitàries, i al conjunt de Catalunya va ser del 15,44% als hospitals i del 14,78% als CAPs

Coincidint amb el tercer dia de la protesta, diverses persones es van concentrar ahir Blanes per donar-hi suport.