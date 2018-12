Seguiment massiu de la vaga d'estudiants a la UdG excepte a la Politècnica i Medicina

La Universitat de Girona (UdG) ha quedat pràcticament buida aquest dijous a causa de la vaga d'estudiants i professors. La majoria de facultats han suspès totes les classes per falta d'alumnes. L'Escola Politècnica Superior i la Facultat de Medicina són les dues excepcions. En el primer dels centres, un 20% dels estudiants ha secundat l'aturada però s'han suspès un 60% de les classes. A les aules de Medicina, també hi ha un 20% dels alumnes que han optat per adherir-se a la protesta i s'han anul·lat un 10% de les classes. A més, hi ha diversos piquets informatius a les entrades d'alguns edificis de la UdG, però no impedeixen el pas del Personal d'Administració i Serveis, professors, investigadors ni repartidors.