Ampliar carreteres: més seguretat o atemptat contra el medi ambient?

El que semblava un pur tràmit -aprovar inicialment el projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226 entre Garrigàs i Arenys d'Empordà- va generar un encès debat en el darrer ple de la Diputació de Girona. El diputat de la CUP, Lluc Salellas, va decidir abstenir-se perquè va qüestionar el model al qual estan tendint darrerament les carreteres de la Diputació de Girona, «que abans eren petites, respectuoses amb l'entorn», i considera que en canvi «la dinàmica del govern del PDeCAT ha estat la de fer ampliacions excessives i que poden trencar l'equilibri que hi havia amb l'entorn». Per això, Salellas va anunciar que a partir d'ara s'acabarà el «vot de confiança» de la CUP en aquest àmbit. Des del govern, tant el diputat de Xarxa Viària, Carles Álvarez, com el propi president de l'ens, Miquel Noguer, van assegurar que es tracta d'una qüestió de seguretat i que per a ells es tracta d'una prioritat.

Davant les crítiques de Salellas, Álvarez va assenyalar que el que fa la Diputació és adaptar les seves carreteres a la normativa de seguretat viària, ja que les que medeixen 4,5 metres sense voral són massa estretes i per això les passen a fer de sis metres, per tal d'augmentar-ne la seguretat. Tot i això, va recordar que la velocitat màxima continuarà essent la mateixa.

Noguer, per la seva banda, va reblar que la seguretat viària «serà una prioritat» per al govern provincial, «com no pot ser d'altra manera». Per això, va assenyalar que les carreteres de la Diputació s'hauran d'anar adaptant a la normativa, «ens agradi més o menys».

ERC, per la seva banda, va demanar que s'estudiï la possibilitat d'incloure el desplegament de la xarxa de fibra òptica, ja que no hi ha un pla detallat ni rigorós al respecte. Noguer va garantir que l'any 2020 s'arribarà a molts més municipis, i no només a les capitals de comarca.

A banda de la carretera de Garrigàs a Arenys, també es va aprovar definitivament el projecte del voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5268, a Bruguera (Ribes de Freser). En aquest cas, va haver-hi unanimitat entre tots els partits.