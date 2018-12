L'Ajuntament de Cassà obrirà avui el nou espai habilitat per a vehicles utilitzant la part posterior de la finca de Can Frigola que dona al carrer d'Ardenya. S'hi han fet un total de 12 aparcaments de zona blava per facilitar-ne la rotació, als quals s'hi pot accedir a través del carrer d'Ardenya. Aquestes noves places se sumen a les que en els últims mesos s'han creat per millorar i ampliar els aparcaments i millorar la mobilitat.