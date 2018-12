La dona rural pren força a la Fira de Sant Andreu

La Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí és una de les més antigues de Catalunya, i és que demà arribarà a la seva 625a edició amb una programació que engloba més de 70 actes a diversos espais del nucli antic.

Amb l'epígraf «TorroElla al camp», la fira inclou diverses activitats relacionades amb la dona i la seva presència al primer sector. Un dels actes més destacats és la visita guiada que s'emmarca en la XVIII Fira en el Record, que dedicarà durant tot el cap de setmana a posar valor al paper de la dona en el món rural. El desconeixement que hi ha de la importància de les tasques, ocupacions i oficis que realitzaven ha motivat la creació d'un recorregut escenificat per diferents espais i entorns del munnicipi que situaran els visitants a la Torroella dels segles XIX i XX.

A més, el Museu de la Mediterrània oferirà una conferència sobre la dona ramadera a Catalunya com a exemple de lluita feminista al món rural a càrrec de Ramaderes de Catalunya. La vessant més festiva de la roda d'actes dedicats a la dona es clourà amb un espectacle dedicat a la dona amazona.



Activitats per a tothom

La Fira de Sant Andreu dedica bona part del seu programa a esdeveniments d'àmbit rural, agricultor i ramader, però al llarg de la seva història s'ha acabat convertint en una fira amb múltiples branques. Així, acull una bona gamma de conferències, xerrades i exposicions de caire cultural, així com tallers, espectacles infantils i espais per als més menuts que la fan un esdeveniment apte per a públics ben diversos.

Durant el cap de setmana hi haurà el gruix d'activitats, però els primers actes ja es van iniciar ahir. Avui el dia s'inicia amb un gran recapte que es durà a terme a diferents establiments i supermercats del municipi durant tot el dia. En la seva vessant cultural s'inaugurarà el pessebre de Josep Mir i l'exposició Torroella de Mongrí, Terra d'hortes.

Durant el cap de setmana es podran visitar els mercats de Sant Andreu i d'artesania, que s'instal·laran a diversos espais del municipi, la XIV Mostra d'entitats, i es podrà visitar el Concessionari de vehicles nous i de 2a mà, entre d'altres.

Els més petits i les famílies podran gaudir de l'espai habilitat amb animals de granja i de cavalls, de passejades amb ponis i amb carros i així mateix de diversos tallers i espectacles intantil, com el «carro de contes», que anirà a càrrec de Diana Kerbis.

També es podrà gaudir del IX Campionat provincial de Girona de Coloms de Raça, que s'exposarà durant els dos dies de fira.

Les activitats més destacades del dissabte seran sens dubte les eqüestres: exhibicions de carrusel, de doma natural, es complementaran a l'espectacle de cavalls en llibertat Volant lliure del cèlebre domador Santi Serra de Sercam Shows.

La cultura popular també tindrà un espai durant la jornada amb la cercavila del drac dels Gegants i Capgrossos de Torroella i els Dracs de Foc. La música també hi serà present i anirà a càrrec del cor Anselm Viola i la coral Espígol de Barcelona, que faran el concert de la fira dissabte a la tarda.

Diumenge serà el dia escollit per celebrar el XXVII Concurs de Gossos d'Atura, un dels més esperats de la Fira i un dels que apleguen un públic molt nombrós d'arreu de Catalunya.

D'altra banda, es farà entrega del IX Campionat Provincial de Girona de Coloms de Raça i del Concurs de Carruatges.



Alimentació

La Fira conté un cicle de xerrades sobre alimentació des del punt de vista de la salut. Així, el cicle s'iniciarà amb una xerrada d'assessorament agronòmic per les explotacions que realitzaran els Serveis Tècnics d'Agroxarxa.

També es farà una jornada dedicada a la tècnica de la poma, que es complementarà amb una conferència sobre els mites i la importància de menjar fruita i que anirà a càrrec del dietista nutricionista Julio Basulto.

Seguint amb la fruita, la tècnica agrícola Núria Madeo farà una conferència sobre la fruita orgànica i els beneficis que té.