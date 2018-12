Els examinadors de la DGT faran vaga durant 10 dies del mes de desembre

La situació enquistada entre els examinadors del carnet de conduir de la DGT (Direcció General de Trànsit) i el Govern espanyol s'ha traduït finalment, tal com amenaçaven els últims dies, en una nova convocatòria de vaga d'aquest col·lectiu funcionarial.

Les aturades es faran durant deu dies del mes de desembre, en concret, entre els dies 10 i 21. I en tot l'horari laboral dels examinadors, és a dir, si en una prefectura de la DGT tots secunden la vaga, no s'examinarà cap alumne de la part pràctica del permís de conduir. La situació ha arribat a aquest límit perquè el col·lectiu no ha cobrat encara el complement específic que se'ls va prometre i es va aprovar a través dels Pressupostos Generals. El complement específic s'hauria de traduir en un increment mensual del sou de 250 euros i, de moment, tot està pendent de tramitar en un ens d'Hisenda.

Ahir el CSIF en un comunicat va assegurar que el govern socialista de Pedro Sànchez «incompleix» els acords al Congrés dels Diputats. I en un to molt crític cap al PSOE, destaquen que «sembla que la memòria històrica no arriba més enllà d'un any en el cas del Partit Socialista, que no només no compleix amb la seva paraula cap als examinadors de Trànsit, sinó que a més incompleix amb la votació i aprovada en seu parlamentària per ells mateixos». I recorden que hi ha molts exàmens també retardats per la situació viscuda l'any passat quan hi va haver prop de mig any d'aturades. A Girona, hi hauria prop de 7.500 alumnes encara pendents d'examen pràctic.

Els examinadors, per la seva banda, també amenacen que si un cop s'acabi aquesta vaga de desembre no comencen a cobrar el complement, es podria ampliar la convocatòria d'aturades i començar-ne una a partir del 2 de gener.