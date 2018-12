Falten 500 voluntaris la tarda abans del Gran Recapte gironí

El Gran Recapte 2018 arrenca avui arreu de Catalunya i acabarà demà dissabte amb l'objectiu d'acumular el màxim d'aliments possibles per a les persones més necessitades del país. En el cas de les comarques gironines, ahir el vicepresident del Banc dels Aliments de la província de Girona, Joan Jorba, va afirmar que encara faltaven uns 500 voluntaris per arribar als 4.850 desitjats per cobrir les places dels 400 punts de recollida repartits arreu de la demarcació. Jorba ressalta que la principal mancança de personal es troba en els magatzems on es classifiquen els aliments durant els dies posteriors a la recollida.

Una de les novetats d'enguany és que a banda de fer les donacions físicament, també es podran fer on-line a través del web de la iniciativa i de les pàgines de BonPreu-Esclat, Caprabo, Condis, Casa Vimet i Ulabox. «En els dos últims anys poca variació hi ha hagut, recollint uns 450.000 quilos per edició, concretament 475.000 quilos en l'edició passada. Aquesta vegada ens agradaria molt assolir als 500.000 quilos, però hem arribat bàsicament a la saturació, poc més podem aconseguir», va afirmar Jorba, satisfet de la implicació i treball de la població gironina. En total, a Catalunya l'any passat es van recollir uns 4.700.000 quilos.

El Banc dels Aliments gironí va fer una última crida durant el dia d'ahir per completar les 500 places de voluntaris restants, segons la darrera actualització facilitada pel vicepresident de l'entitat, Joan Jorba, cap a les set de la tarda. El mateix va puntualitzar ahir en una entrevista a Diari de Girona que a punts com Palamós, Puigcerdà, Blanes i Figueres ahir encara hi havia força places a botigues, tenint en compte que «en altres anys per a aquestes dates teníem gairebé totes les botigues plenes, però enguany ha anat tot molt més lent. La crida que volem fer és que totes aquelles persones que voldrien col·laborar però que s'ho estan pensant, que s'apuntin».

El vicepresident del Banc dels Aliments gironí va remarcar que on realment fan falta bastants voluntaris és en els magatzems on es classifiquen els productes. Jorba detalla que aquesta tasca es desenvolupa sobretot durant els dies posteriors a la recollida a la seu del Gran Recapte de la província, a Girona ciutat. A la demarcació, es troben desplegats uns 400 punts de recollida, dels quals n'hi ha de nous respecte a l'any passat, que n'hi va haver 365: «Enguany potser s'han sumat una vintena de nous punts i s'han donat de baixa mitja dotzena respecte a l'edició anterior», va confessar Jorba.

Segons el Banc dels Aliments de la província, s'han posat a punt 230 coordinadors, 40.000 caixes de cartró, entre les quals destaquen les 720 caixes de grans dimensions conegudes com «banyeres» i que tenen capacitat per 240 i 480 quilos respectivament, 30.000 bosses i 700 armilles per a aquests dos dies. En principi, a la resta de Catalunya ahir encara hi ha alguna carència de voluntaris, però els organitzadors estan esperançats que més o menys es puguin assolir les xifres de l'any passat que, en l'àmbit català, van fregar els 31.000 voluntaris, uns 4.000 procedents de Girona. Segons Jorba, «de les quatre províncies catalanes, si tenim en compte els quilos recollits segons els habitants de cada província, Girona és la primera».

Principals novetats

El Banc dels Aliments detalla que les principals novetats són, per una banda, la possibilitat de fer les donacions de forma telemàtica i, per altra banda, a Girona es volen repartir 3.000 bosses de roba amb l'objectiu d'anar substituint les de plàstic. El president del Banc gironí, Frederic Gómez, diu que el que es recull durant la campanya només representa una petita part de les 2.700 tones que el Banc dels Aliments de Girona reparteix entre les persones necessitades durant tot l'any.