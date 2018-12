La Molina inaugura la temporada d'esquí aquest cap de setmana

La Molina donarà la benvinguda a la temporada d'hivern 2018-2019 i obrirà cada dia fins al 22 d'abril del 2019.

Amb gruixos de 20 a 60 centímetres de neu pols, els usuaris podran gaudir durant tot el cap de setmana de les pistes de la zona de Torrent Negre i de la pista de Dues Estacions a la zona Tosa, el que suposa fins a 15 quilòmetres esquiables. A més, estaran oberts els remuntadors Torrent Negre, Telecabina (accés), Teleesquí Set Font i Telecadira Roc Blanc (telecadira d'accés a Torrent Negre), així com l'estadi Solell per a l'entrenament dels clubs.

Fins que no s'ampliï l'oferta de domini esquiable, la tarifa del forfet de dia per a adults serà de 23,50 euros, 22 euros la tarifa júnior i 18,50 euros per a infants.

Alhora, totes aquelles persones que desitgin viure de prop la neu, podran gaudir de totes les activitats lúdiques que proposa l'estació: des del passeig panoràmic amb telecabina, als recorreguts d'habilitat al Parc d'aventura als arbres o amb Segway o també les excursions amb raquetes.

Aquesta temporada d'hivern, La Molina promocionarà el territori amb l'objectiu que els visitants visquin una experiència completa que vagi molt més enllà de les pistes d'esquí i snowboard.

Un esquiador en un dels remuntadors de la Molina - La Molina

Estalvi de temps i cues

Com a novetat, aquesta temporada es posa en funcionament el sistema "La Molina Check In". Gràcies a aquesta iniciativa, els usuaris que hagin fet per primera vegada la compra online podran recollir amb el codi QR el seu forfet a les màquines expenedores repartides pels diferents punts de venda de l'estació oberts 24 hores. D'aquesta manera, s'evitaran cues i s'estalviarà temps. Per a pròximes ocasions, només hauran de recarregar-lo a través de la pàgina web o de l'app.

La Molina manté una temporada més el forfet RECarnet, una targeta amb saldo de dies d'esquí que es pot recarregar des de casa, el que permet estalviar temps i diners als usuaris en la compra i accés a l'estació



Competicions d'alt nivell

Aquesta temporada, a més, l'estació degana serà l'escenari de dues Copes del Món de l'International Paralympic Committee (IPC) per a persones amb discapacitat, en les modalitats de snowboard (del 4 al 8 de març) i d'esquí alpí (de l'11 al 15 de març).