La Policia Nacional detecta menors migrants fugint a països europeus

La lluita contra la immigració irregular és un dels pilars de la Policia Nacional i a les comarques gironines, terra fronterissa, ocupa moltes hores dels agents desplegats. Ahir, el Comissari en cap provincial d'operacions a Girona, Luis Javier Navaz, va destacar durant l'acte de la festa del Patró del cos policial, que en­guany el CNP ha hagut d'afrontar un fenomen d'entrada d'immigrants en camions procedents d'Itàlia i que va ser freqüent a la primavera. Un tipus d'arribada d'estrangers que es va traduir amb una gran feinada per a la policia i, de retruc, per als investigadors italians i francesos.

Un dels altres fenòmens que estan trobant els agents del CNP és que venen «detectant regularment» Menors Estrangers No Acompanyats (MENA) en els diversos punts fronterers i que quan els troben és perquè han «fugit de centres d'acollida i ja estan en la seva fugida cap a països del nord d'Europa». Aquests migrans desemparats, per tant, no només estan de pas en ciutats com Girona, on els últims mesos se'ls han vist dormint a comissaries de Mossos, sinó també volen trobar un futur millor cap al nord.

El Comissari en cap provincial d'operacions a Girona també va destacar que detecten altres tipus d'entrades de migrants en situació il·legal com, per exemple, quan surten cap a altres països d'Europa en autocars o «trens d'alta velocitat que venen d'Espanya pel sud». El Comissari també va destacar la gran col·laboració amb la policia francesa pel que fa a la immigració.



234 sol·licituds d'asil



Pel que fa documentació, el CNP és l'únic cos que tramita els documents nacionals i d'altra tipologia d'estrangeria. Cal destacar la que té a veure amb l'asil. Enguany s'han presentat 238 sol·licituds noves d'asil i el CNP ha expedit fins a 850 targetes. I pel que fa a les nacionalitats que n'han demanat més, segons el Comissari en cap, són les procedents de Vençuela, Hondures i Rússia.

Les actuacions policials més destacades de l'any del CNP, que enguany va celebrar la seva festa i que el 2017 es va suspendre pels fets de l'1 d'octubre, cal remarcars operacions contra el tràfic d'éssers humans a Figueres i Empuriabrava, que es van saldar amb 10 detinguts i l'alliberament de diverses dones a qui explotaven sexualment. I, per exemple, un cas que va ser mediàtic: el comís de 8 tones de llet amb pols per a bebès que es volia exportar. Es va descobrir a Sarrià i van detenir quatre persones.



Un 20% més d'arrestats

En conjunt, la Policia Nacional ha fet 1.231 detencions a Girona, el que representa un 20% més que l'any passat. I que segons Luis Javier Navaz, això és «un clar indicador de l'augment de l'operativitat policial».

Durant l'acte també es van donar diverses condecoracions i diplomes a agents del cos, també a jubilats i a d'altres policies de la província així com a la seguretat privada. Es va donar una menció a un agent privat per alertar d'un incendi d'una embarcació a l'Estartit i col·laborar en l'extinció.

El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, va destacar que els agents «han viscut mals moments» per la situació política a Catalunya i va dir que esperava que amb la celebració del Patró es poguessin compensar una mica. I va afegir que la policia hi és per «donar servei a les persones» i va relatar la seva experiència de proximitat amb la policia quan era regidor de Governació a Olot, com va articular la Policia Local i tot després dels Segrest de la farmacèutica d'Olot.