Comencem el dia amb les agendes ja plenes, amb uns 25-28 pacients, però després hem d'anar absorbint tot el que vagi arribant. Aquestes visites es van posant enmig de les altres, restant temps a les cites concertades o estirant l'agenda per encabir-ho tot», explica Teresa Mir, metgessa de família a Olot i delegada a la junta de personal d'atenció primària de l'ICS a Girona, que ahir era a la concentració de facultatius a l'hospital Josep Trueta, on hi ha la Gerència Territorial de l'empresa pública.

«El professional viu la sobrecàrrega d'una forma molt angoixant, perquè no pot donar el temps que requereixen als pacients, i els usuaris també ho pateixen, perquè la seva hora s'ha donat a molta més gent», explica la facultativa, que assenyala que han arribat fins aquí perquè «les jornades laborals es van allargant, generant un sobreesforç dia rere dia».

Mir explica que, malgrat que l'atenció primària ja pateix una sobrecàrrega des d'abans de la crisi econòmica, «del 2010 cap aquí, amb la pèrdua de professionals que hem anat patint, tot s'ha agreujat». «Si hem de fer la mateixa o més feina, amb molts menys professionals, el sentit comú ja et diu que és impossible», apunta.

«Si aquests polítics que governen i parlen tant dels serveis públics usessin de veritat l'atenció primaria, segur que no estariem com estem», explicava també Ia Jaumà, metgessa del CAP de Banyoles i delegada de MC.

«El col·lectiu està molt mobilitzat, perquè ha arribat el moment de dir prou», explicava ahir sobre les protestes que van començar dilluns al sector sanitari «aconseguir més temps per als nostres pacients i reduir la sobrecàrrega» diària, una qüestió que, a parer de Jaumà, passa per limitar el número de visites diàries.

«El nostre moment és ara i no pararem; no podem col·laborar en la precarització de l'atenció dels pacients i volem millores concretes», subratllar.

La d'ahir era la quarta jornada de vaga per als facultatius d'atenció primària i la sanitat concertada. Segons va informar Metges de Catalunya, va tenir un seguiment del 77% als CAPs de l'ICS a Girona, mentre que la Generalitat, al tancament d'aquesta edició, no havia ofert cap valoració de l'afectació de la jornada, ni pel que fa al nombre de treballadors adherits ni d'activitat anul·lada.

En el cas de la concertada, segons MC, l'afectació a Girona va ser del 70%.