«Que la Generalitat deixi de boicotejar l'educació pública i de qualitat». Aquesta va ser l'última frase de la portaveu de la sectorial del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) abans de donar per acabada la manifestació d'ahir al migdia, davant una seu del Govern protegida per un nodrit cordó policial.

La veu dels estudiants denunciant l'excés de les taxes universitàries i les desigualtats que generen es va sentir amb més força que la dels docents, que es van manifestar conscients que l'aturada havia tingut un seguiment irregular. El portaveu d'un dels sindicats convocants, Ustec·STEs, va admetre que calia reflexionar sobre els motius del poc seguiment, tot i que Xavier Díez va apuntar a la desmotivació que afecta bona part del seu sector.

La pancarta que obria la manifestació del professorat, on es llegia el lema «Per uns pressupostos socials, revertim les retallades», deixava clar que el seu propòsit és incidir en els propers comptes de la Generalitat. Darrere la protesta, que exigia recuperar condicions laborals prèvies a la crisi, hi havia la Intersindical Alternativa de Catalunya, integrada per CATAC, CATAC·CTS i Ustec·STEs, i el sindicat de secundària Aspepc-SPS. CCOO i UGT se'n van desmarcar. Val a dir que en una compareixença pública, la secretària general d'Ensenyament, Núria Cuenca, es va mostrar d'acord amb moltes demandes del professorat, que s'haurien de concretar als pressupostos del 2019.

Al costat del SEPC, el Sindicat d'Estudiants també va mobilitzar el 19,23% de l'alumnat de Secundària de Girona –segons Ensenyament–, la segona dada més baixa dels diferents serveis territorials de Catalunya.

A banda de la mobilització al carrer, l'acció dels comitès de vaga en facultats com la de Dret, barrant portes amb tanques, contenidors o cadenats que impedien l'accés de les persones que sí volien anar a classe, va generar discussió a les xarxes socials. A la Universitat de Girona, el seguiment va ser majoritari menys a la Facultat de Medicina i l'Escola Politècnica Superior.