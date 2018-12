Afectacions en el transport de viatgers a les Planes d'Hostoles

Les obres del pont de la Dusol, a l'entrada de les Planes d'Hostoles, han modificat les línies del servei de transport de viatgers TEISA. Entre altres canvis, la línia Olot Barcelona per la C-63, avui i demà, es farà en un vehicle de 32 places. El viatge d'Olot a la Universitat Autònoma Bellaterra de les 19.30 hores de demà ha quedat suspesa. Durant el cap de setmana, els vehicles de 8 metres de longitud o més no podran passar pel tram en obres. Es tracta d'un pont sobre el riu Brugent a l'entrada del poble per la part d'Amer i Girona.

Les obres van començar el 22 d'octubre i des d'aquell dia la circulació està regulada per un semàfor que permet pas alternatiu. Durant el cap de setmana, els treballs afectaran la part del revolt i afectaran la part de la calçada que fan servir els vehicles de 8 metres. Pel fet que hi ha menys trànsit de vehicles llargs les fan en cap de setmana.