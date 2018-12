Cassà de la Selva aprova la proposta del Pla d'Igualtat de Gènere

El ple municipal de l'Ajuntament de Cassà ha aprovat al ple la proposta del Pla d'Igualtat de Gènere, que conté línies estratègiques relacionades amb les diferents dimensions de la desigualtat de gènere, i que té una vocació de transversalitat i de treballar des de l'òptica de la perspectiva de gènere, que implica a les diferents regidories municipals, amb l'objectiu d'incorporar el principi d'igualtat en totes les polítiques públiques locals.

Partint com a premissa que un dels objectius de l'Ajuntament del municipi és defensar la igualtat entre les persones, per tal d'avançar com a societat i millorar la nostra qualitat de vida, així doncs, l'objectiu des del consistori és treballar per acabar amb qualsevol tipus de discriminació, ja sigui pel gènere, pel color de la pell, per les creences, per les diferències socials i per la llibertat d'estimar i crear una família amb qui es vulgui.

Una de les línies estratègiques de Pla d'Igualtat destacades és el treball per fomentar la coeducació a tots els nivells educatius. En una educació per la igualtat, cal que ambdós gèneres incorporin les millors característiques de cada un, perquè puguin gaudir en igualtat de condicions a l'accés a les oportunitats, i així, aconseguir una societat més justa i equilibrada. L'alcalde de Cassà, Martí Vallès ha explicat que "per tal de fer-ho efectiu, l'equip de govern vam decidir adherir-nos al Pla d'Igualtat de gènere del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i hem estat treballant per un Pla d'Igualtat de forma contextualitzada dins l'entorn del municipi de Cassà de la Selva atenent les seves especificitats, amb uns objectius i unes accions que permetran desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de les dones i les homes en el territori".Amb la presentació d'aquesta proposta d'accions continuem el camí cap a una societat més justa amb plena igualtat de drets i deures per a tothom.