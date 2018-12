Instal·len gespa de segona mà en un camp de futbol d'Olot i no funciona

Els jugadors i jugadores del futbol base del club de futbol Joventut de Sant Pere Màrtir d'Olot han d'entrenar en uns terrenys i han de jugar els partits als camps del Morrot. Tot això ho fan malgrat tenir un camp del club cobert des de fa poc amb gespa artificial. Aquesta situació va ser denunciada, fa pocs dies, per la portaveu d'ERC, Anna Barnadas i pel regidor republicà, Josep Quintana.

Segons van exposar els republicans, la gespa que ara cobreix el camp no és apta per a la pràctica del futbol. «No s'hi pot entrenar i quan plou s'inunda», va plantejar la portaveu d'ERC, Anna Barnadas. Segons ella, la gespa actual és la que antigament havia estat al camp del Morrot. La van treure per posar-n'hi una de nova i la van aprofitar per al camp del Club de Futbol Joventut de Sant Pere Martir. La conseqüència, segons Barnadas, és que la gespa aprofitada no és funcional. Per això, demanen que facin operatiu el camp.