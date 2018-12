La Molina i Núria inauguren avui la temporada d'esquí

L'estació d'esquí de La Molina i la de Vall de Núria donaran avui la benvinguda a la temporada d'hivern 2018-2019, que en ambdós casos s'allargarà fins al 22 d'abril.

Amb gruixos de 20 a 60 centímetres de neu pols, els usuaris de la Molina podran gaudir durant tot el cap de setmana de les pistes de la zona de Torrent Negre i de la pista de Dues Estacions a la zona Tosa, el que suposa fins a quinze quilòmetres esquiables.

A més, estaran oberts els remuntadors Torrent Negre, Telecabina (accés), Teleesquí Set Font i Telecadira Roc Blanc (telecadira d'accés a Torrent Negre), així com l'estadi Solell per a l'entrenament dels clubs.

Alhora, totes aquelles persones que desitgin viure la neu de ben a prop, podran gaudir de les activitats lúdiques que proposa l'estació: des del passeig panoràmic amb telecabina als recorreguts d'habilitat al Parc d'aventura als arbres o amb Segway o també les excursions amb raquetes.

A més, aquesta temporada, La Molina promocionarà el territori amb l'objectiu que els visitants visquin una experiència completa que vagi molt més enllà de les pistes.



Activitats a Vall de Núria

D'altra banda, els visitants que s'apropin aquest cap de setmana a la Vall de Núria podran gaudir de gruixos de neu de 20 a 40 centímetres, amb un del 60% del domini esquiable. Entre les principals novetats per a aquesta temporada destaca el programa d'activitats especial de l'Hotel de Vall de Núria amb propostes d'animació, amb activitats esportives i culturals per als adults i amb propostes innovadores i carregades d'acció per als menuts.Entre els productes estrella de l'estació per a aquest d'hivern destaquen les sortides amb raquetes o el Parc Lúdic.