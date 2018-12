Olot escampa la mostra de pessebres per la ciutat per tal de recuperar el prestigi

La Mostra de Pessebres d'Olot d'enguany tindrà testimonis escampats per tota la ciutat que conduiran a quatre grans espais: l'Hospici, els claustres del Carme, el Museu dels Sants i can Trincheria. La mostra comença avui i s'acaba el 6 de gener.

Segons ha explicat el comissari de la Mostra, Javi Palomo, la sala oberta del Museu de la Garrotxa (l'Hospici) estarà dedicada a «una de les nissagues fonamentals del pessebrisme i dels figuraires del nostre país com són Manel Traiter i Josep Traiter».

Al centre del pati de l'Hospici hi haurà el pessebre de la ciutat que ha fet David López. També a l'Hospici hi haurà una mostra feta pel museu dels volcans en la qual informaran dels materials de la natura que es poden fer servir per bastir un pessebre i quins no.

Tant al Museu de la Garrotxa com al Museu dels Sants, els focus ressaltaran determinades peces. Entre elles, un pessebre de Josep Berga i Boada (Olot, 1872-Sant Feliu de Guíxols, 1923).

Els visitants del Museu dels Sants podran veure una mostra de la producció pessebrística de l'Art Cristià i una exposició d'Antoni Garrigós(1886-1966). Es tracta d'un escultor murcià que és un referent de l'art déco. Feia un art que no oblidava les tradicions locals en una barreja de la innovació i els costums.

Segons va exposar Palomo, «Olot té el privilegi de tenir la col·lecció més important d'obra d'Antonio Garrigós de l'Estat espanyol, tant per qualitat com per nombre». Es podran veure 35 peces que l'escultor va fer entre el 1931 i el 1932.

Als claustres del Carme hi haurà el muntatge dels alumnes de l'Escola Superior de Disseny i Art d'Olot.

Els testimonis que guiaran a les grans seus estaran en aparadors de botigues com can Tenes, la capella de Sant Ferriol, l'església del Tura, la capella de Sant Francesc i d'altres. En total, la programació de Nadal d'Olot exposa 140 activitats.