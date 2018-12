Organitzen una jornada sobre l'aplicació de la Llei de contractes del sector públic

La Casa de Cultura de Girona va acollir dijous la tercera de les quatre sessions al territori que l'ACM fa per tal d'analitzar com s'està aplicant la nova Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que va entrar en vigor fa una mica més de mig any. Hi van assistir la majoria d'ens locals de la demarcació.

La voluntat d'aquestes sessions és analitzar qüestions problemàtiques que estan tenint els ens locals a l'hora de realitzar les contractacions de serveis, subministraments o béns que necessiten contractar. De forma especial, es tracten les diferents fórmules i interpretacions per la gestió de la tipologia dels contractes menors (en la nova llei es fixa el límit en 15.000? en serveis i 40.000? en obres) i de gran impacte per les empreses locals o territorials. Així mateix, també s'analitzen les estratègies que la nova Llei de contractes facilita per determinar criteris d'adjudicació que no només siguin a través del preu, i que valorin aspectes qualitatius, o la implementació de la contractació electrònica, tant a nivell d'ens locals com també dels proveïdors o empreses.

Unes 50 persones van assistir a la sessió de Girona provinents de totes les comarques de la demarcació, amb una notòria presència dels òrgans de contractació de les ciutats més grans.