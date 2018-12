Santa Pau aprova la compra de can Torra per fer-hi un centre de dia

Els propers dies, l'alcalde de Santa Pau, Josep Companys (ERC), i els propietaris de can Torra aniran al notari per escripturar la compra de la finca de can Torra. Es tracta d'una masia de dues plantes que té entrada per la plaça de sant Roc al nucli urbà.

Companys ha indicat que la intenció de l'Ajuntament és llogar els camps de darrere els edificis per fer-hi l'accés i l'aparcament que necessita un edifici públic.

La masia està enganxada paret per paret amb l'edifici de l'hospital, un immoble de propietat municipal. Segons ha explicat Josep Companys, el preu de la compravenda és de 265.000 euros que l'Ajuntament pagarà íntegrament amb recursos propis. L'acord per a la compravenda de l'immoble va ser pres per unanimitat en el ple del dijous, dia 29 de novembre.

L'alcalde ha explicat que la voluntat de l'Ajuntament és destinar una part de l'immoble per a centre de dia i de recursos per a la gent gran. «Sabem que hi ha molta gent del poble que necessita dels serveis per a les persones grans i s'ha de desplaçar», ha comentat. Companys ha explicat que han demanat una memòria valorada del servei al Consorci de Benestar de la Garrotxa.

Segons ell, el centre d'atenció a la gent gran ocuparà una part de l'immoble. «És molt gran», ha definit. Companys ha avançat que un cop estiguin en disposició de les escriptures, organitzaran una jornada de portes obertes perquè els veïns puguin veure la casa de can Torra i l'edifici de l'Hospital de Sant Roc, de propietat municipal en la seva totalitat des de fa poc temps.

Segons ha explicat, el següent pas serà un procés participatiu «perquè els veïns puguin decidir què volen per a la resta de l'edifici», ha comentat. La idea de sortida és un hotel d'entitats que reuneixi l'activitat social del poble.