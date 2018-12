Els secrets de l'escuma de la cervesa segons Can Xapes

Per què es produeix l'escuma de la cervesa? Cal deixar-la al got o s'ha d'ingerir de seguida? Què hem de fer perquè no quedi tot el got ple d'escuma? Si hi ha una veu autoritzada per donar resposta als enigmes d'una de les begudes més antigues de la humanitat, aquest és Conrad Johera, el responsable de sala del restaurant Can Xapes de Cornellà del Terri.

Milers de cerveses tirades pengen sobre les seves esquenes, la punta de l'iceberg d'una trajectòria de dècades al servei del comensal com a sommelier, barista, cap de sala i expert en còctels. Johera viu a contracorrent, defensant la dignitat i la concreció de la feina de maitre en un món, el de la restauració, dominat sovint per la temporalitat i la precarietat.

Ho fa des de les taules del reinventat Can Xapes (amb Lluc Quintana Terés als fogons) i mitjançant múltiples projectes, entre els quals hi ha una escola al mateix restaurant per ajudar a joves en risc d'exclusió social, o com a conferenciant itinerant per revelar al món els petits grans secrets de la cervesa i la importància d'aquesta beguda imperial. Qualsevol excusa és bona a l'hora de recordar que, quan anem a un bar o restaurant, la noia que ens està servint la beguda o el jove que ens para la taula potser sap el que està fent molt millor del què ens pensem.