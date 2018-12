Gran Recapte: Solidaritat que avança seguint el camí traçat

El Gran Recapte d'enguany va arrencar ahir arreu del país i, en el cas de Girona, sota un cel gris amb estones de pluja. El vicepresident del Banc dels Aliments de les comarques gironines, Joan Jorba, va desplaçar-se des de primera hora del matí a les botigues i supermercats del cor de Girona per comprovar que l'engranatge que dona força a la iniciativa, integrada principalment per més de 4.000 voluntaris arreu de la demarcació, funcionava correctament. A les onze del matí, Jorba confessava que «tothom està dient que la cosa s'està animant i ja veig que hi ha força caixes plenes», tenint en compte que el divendres al matí és sempre el moment més fluix.

La Rosa Maria, la Dolors i en Martí, de la Confraria del Sant Sepulcre de Girona, es trobaven ahir al matí al supermercat Novavenda de davant la plaça Poeta Marquina de Girona animant els clients a comprar aliments que es destinaran a cobrir les necessitats de les persones més vulnerables del territori, com ara pasta, arròs, oli, llet, conserves o llegums. «Aquest any sembla una mica més fluix, però just comencem», va afirmar la Dolors a mig matí.

A pocs metres de distància, en Josep Maria exercia de voluntari a Casa Ametller, essent tot un veterà després de vuit anys participant en la iniciativa. «Malgrat ser una botiga petita, ja portem sis caixes plenes», va afirmar el voluntari, satisfet, tenint present que el Gran Recapte feia poques hores que havia començat. La Maria José es va apropar i va entregar una bossa amb llegums, pasta i sucs a en Josep Maria, confessant que cada any col·labora comprant productes a favor «de la gent que no té res i viu al carrer».

En direcció al Mercat del Lleó, el Consum movia un ritme creixent de voluntaris i clients que, a banda de fer la compra, omplien una bossa, que en comptes de plàstic era de roba, plena de productes destinats a la gran recollida que s'allargarà també durant tot el dia d'avui. La Jana i la Gisela es trobaven cap a les dotze del migdia a les portes del supermercat amb la voluntat d'animar els clients a col·laborar. La Gisela, amb gran optimisme, motivava els clients dient-los que «és molt important que la gent col·labori perquè així ajudem les persones a menjar, a viure, ja que tots ens mereixem una oportunitat».

La Maria, també voluntària al mateix punt de recollida, va afirmar amb satisfacció que «el dia havia arrencat bé, amb molta gent col·laborant. Portem ja unes 15 caixes», va dir a quarts de dotze del migdia. La Georgina, estudiant d'Educació Primària a la UdG, era la primera vegada que participa des del centre com a voluntària. «Ser voluntària és una manera d'ajudar les persones que més ho necessiten, ja que tots ens podem trobar en una situació similar», va admetre l'alumna, afegint que per ser un divendres a primera hora, «em pensava que hi hauria menys gent». En aquell moment, la Maria Rosa va passar per caixa i va entregar un feix de productes, remarcant que «el que hi hauria d'haver és justícia i no caritat, tot i que esperant que hi hagi justícia, pot haver-hi una mica de caritat». A banda de comprar oli, pasta, sardines i preparats per a bebès, «per sustentar l'ànima, he comprat uns reis de xocolata per als més petits», va confessar amb una rialla. Cap al vespre, Joan Jorba va concloure que, «de mitjana, avancem amb el mateix ritme que l'any passat, sense dades disponibles encara». Avui segueix el repte, fent una crida a la col·laboració.