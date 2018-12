SOS Menjadors anuncia mobilitzacions en contra del decret que prepara Ensenyament

La plataforma SOS Menjadors ha anunciat mobilitzacions per tal de «tombar» el decret dels menjadors escolars que està preparant el departament d'Ensenyament. En un comunicat, assegura que es faran accions arreu del territori i que es concretaran en actes previstos pel 19 de gener. Entre les accions plantejades per l'ens hi ha la de convidar els centres a sortir a dinar al pati de l'escola el mateix dia 19 i realitzar també «un acte davant el Parlament de Catalunya i a la resta de capitals, on es donarà per tombat el decret de menjadors». Abans, però, se celebraran trobades entre els membres de la plataforma per decidir què es farà en cada territori.

La gestió dels menjadors escolars ha portat molta polèmica a la província de Girona. Durant el curs passat i a principis d'aquest curs hi va haver diverses mobilitzacions protagonitzades per associacions de pares i mares i de famílies per tal d'intentar mantenir o recuperar la gestió del menjador escolar. Un dels casos més mediàtics ha estat el de l'escola Guillem del Montgrí de Torroella, que fins i tot ha optat per la via judicial. Però, per ara, durant aquest curs pinta cru que puguin recuperar-ne la gestió i no sigui una empresa privada qui porti el menjador de l'escala.

Pel que fa al decret, hi ha moltes veus en contra. Aquest dilluns, la Federació d'Alumnes de Mares i Pares de Catalunya (FaPaC) presentarà un manifest amb el qual pretén buscar complicitats per «tombar» el decret que està preparant el departament d'Ensenyament per regular el servei de menjadors escolars. I és que a opinió de l'entitat, hi ha «falta de professionalitat» en el decret que prepara Ensenyament perquè «fragmenta el territori per intentar dividir la comunitat educativa» per «lliurar el temps de migdia a grans empreses que tenen com a únic objectiu fer negoci amb l'educació i el menjar dels nostres fills i filles».

Des de SOS Menjadors, a banda de mobilitzacions per aturar el decret, també asseguren que hi ha una via, la del suport dels ajuntaments, que els és «molt últil» a l'hora de fer pressió per tombar el decret. Per ara, hi ha 45 municipis on s'han debatut les mocions promogudes per la plataforma. A les comarques de Girona s'ha aprovat en sis dels set municipis on s'ha proposat, sobretot a petició de les AMPAs. S'han aprovat a Girona, Banyoles, Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Torroella de Montgrí, Salt –com a moció del PSC– i s'ha rebutjat a Olot.