Tanca la Torre del Remei de Bolvir

La Torre del Remei i la cuina de Josep Maria Boix ha passat a la història, com a mínim tal com l'hem coneguda les tres darreres dècades. Un els puntals de la cuina catalana i un referent a la Cerdanya van acomiadar-se fa unes setmanes. Boix ha decidit abandonar els fogons del restaurant de Bolvir, a la Cerdanya, i ha venut la finca a un grup hoteler, que espera reobrir reformat aquest Relais&Chateaux ubicat en un palauet modernista. Els nous propietaris faran un reforma d'aquest hotel i restaurant amb la intenció que obri portes al llarg de 2019.

Aquest palauet cerdà es va edificar a principis del segle XX per encàrrec del banquer Agustí Manaut i Taberner, i el projecte de construcció va ser liderat per un arquitecte deixeble de Gaudí. En esclatar la guerra civil, els ocupants van marxar a Barcelona i la casa va ser confiscada pel govern republicà, que la va destinar primer a escola i després a hospital. Finalitzada la guerra, la finca va ser restituïda als seus antics propietaris, però va estar tancada la major part del temps.

Josep Maria Boix –cinquena generació d'una família dedicada a l'hostaleria– i la seva dona, Loles Vidal, es van enamorar de la casa visitant una finca veïna. Van considerar que era el lloc ideal per fer realitat el seu somni: construir un hotel amb poques habitacions i dotat de tots els elements de confort que ningú pogués arribar a imaginar. El 1989 van comprar el palauet, que va obrir com a hotel de gran luxe amb 11 habitacions la primavera de 1991.Al llarg de la seva trajectòria Josep-Maria Boix ha rebut diversos reconeixements, entre ells dos premis nacionals de gastronomia, un com a millor restaurant d'hotel i un altre com a millor xef.