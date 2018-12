Els accidents de trànsit mortals a les carreteres gironines pugen un 30% i ja han deixat 35 finats

Un dels accidents d´aquest any a l´A2, al seu pas per Fornells de la Selva amb un mort.

Un dels accidents d´aquest any a l´A2, al seu pas per Fornells de la Selva amb un mort. foto: m.martí

Amb el tancament del mes de novembre és hora de fer balanç de la sinistralitat viària i el Servei Català Trànsit (SCT) ahir va fer pública la mortalitat a les carreteres gironines. De gener a novembre, en vies interurbanes, han perdut la vida fins a 35 morts en 30 accident de tràsit. Això representa, segons l'ens governamental, que s'han incrementat un 30% els sinistres amb morts i que el nombre de finats també ha patit una pujada, en aquest cas del 25%.

Es tracta d'unes xifres que van en consonàcia amb l'alta sinistralitat que està vivint Catalunya aquest any, en què d'1 de gener a 30 de novembre, 175 persones han mort en 149 accidents mortals a les carreteers catalalanes. Això representa un 20% més de morts i un increment del 18% dels accidents mortals respecte al mateix període de l'any passat.

A Girona cal dir que les xifres són altes però sortosament res a veure amb les de fa vuit anys enrere. El 2010, van perdre la vida 58 persones a la xarxa interurbana de Girona en 48 sinistres viaris. Per tant, llavors hi havia un 37% més de d'accidents i un 40% més de víctimes mortals. Així doncs, la xifra ha baixat en comparació amb les dades del 2010.

Quant a nombre de ferits greus enguany també s'han icnrementat, en aquest cas en un 44%. Pasant de 102 a 174 ferits de gravetat. I el nombre d'accidents amb morts o ferits greus també puja, en aquest cas un 31% i enguany s'han assolit els 136, mentre que el 2017, en van ser 104. I en compraació entre enguany i el 2010, també baixen el nombre de ferits greus amb un 21% passant de 102 a 147.

Un altre aspecte destacat és el tipus d'accident mortal més freqüent en els primers 11 mesos d'aquest: la sortida de via. Aquests tipus de sinistres viaris amb morts han crescut en un 67% passant de 6 a 10 fets. També s'incrementen en el 31% les col·lisions entre vehicles amb el resultat de finats, segons Trànsit.

El que és rellevant també és que enguany en via interurbana no hi ha cap vianant ni ciclista mort. Per contra, a les carreteres gironines, han perdut la vida vuit motoristes, els mateixos que durant el mateix període de l'any passat. Els vehicles lleugers –cotxes–, en canvi, sí que han estat dels més castigats amb 24 morts, en comparació amb els 18 de l'any 2017. Amb la sinitralitat de tot Catalunya, cal destacar que de les 175 persones mortes: 37 eren motoristes, 14 vianants i dos eren ciclistes.