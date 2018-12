Banyoles Dia Internacional dels discapacitats

La plaça Major de Banyoles va acollir durant tot el dia els actes del Dia Internacional de les persones amb discapacitat, on es va llegir un manifest i es va presentar l'exposició «Atura't, observa i pensa. Construïm una comarca sense barreres», que recull imatges de barreres arquitectòniques, sensorials, cognitives i també de conductes incíviques. La jornada va ser organitzada per la Taula de la Discapacitat del Pla de l'Estany, formada per diverses organitzacions i entitats.