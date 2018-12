Malestar pel tancament d'una sortida de l'Eix per la Fira de l'Avet

El tancament d'una de les sortides de l'Eix Transversal per regular l'entrada a la Fira de l'Avet d'Espinelves ahir al matí ha causat malestar a la zona. Ramon Mataró, de l'estació de servei i el restaurant Coll de Ravell, critica el tancament «innecessari» de la sortida 202 de la C-25, en sentit Vic, que permet l'accés a la zona d'Espinelves, Viladrau, Coll de Ravell o a la carretera comarcal que va cap a Sant Hilari Sacalm, pels «perjudicis» que ha causat en aquest punt.

«A les 9 del matí i fins a quarts de quatre ens hem trobat l'accés tallat, i tots els vehicles que volien accedir a la zona venint des de Girona s'han vist obligats a anar fins a la Cantina, la sortida abans de Vic, i des d'allà recular, direcció Girona, i això es transforma en un embut», assenyala. «Si el que volien era no col·lapsar l'entrada d'Espinelves, han acabat multiplicant l'efecte», assegura.

«Això ha perjudicat el subminsitrament de l'estació de servei, el restaurant i els vehicles que volien accedir a la zona», assenyala, i apunta que és una mesura que fins ara no s'havia utilitzat.

«Cada any per la Fira de l'Avet habilitaven un sentit únic d'entrada i sortida, i aquí muntaven una senyalització. Aquest any ha estat excepcional, han tallat un accés sense necessitat. La decisió s'ha pres sobre el paper i ha estat innecessària», apunta Mataró.



Negocis afectats

«Han perjudicat tota la zona, per a mi els perjudicis han estat importants, perquè si els dissabtes tinc una afluència de gent importnat i amb la Fira de l'Avet havia de ser més... tot això ha quedat malmès», apunta.