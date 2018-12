Mor un boletaire de 81 anys en caure d'un marge de 6 metres a St. Martí Vell

Un boletaire de 81 anys i veí de Sarrià de Ter va morir aquest divendres després de caure per un marge d'uns sis metres d'alçada a Sant Martí Vell. Tot plegat va passar aquest divendres pels volts de les dotze del migdia en un voral de la carretera Giv-6703, en concret al punt quilomètric 13. Un veí del poble va veure el cos estès a terra i sense moure's. De seguida va trucar els equips d'emergència i els Mossos d'Esquadra. Quan van arribar al lloc dels fets, van veure que l'home presentava un fort cop al cap i van comprovar que estava mort. Ara s'està pendent del resultat de l'autòpsia.

La policia també va trobar un cistell al costat de la víctima i una clau del cotxe que tenia aparcat. Un cop els agents es van desplaçar fins al vehicle van poder determinar la identitat de l'home, ja que amb ell no hi constava documentació. Un cop constatada la mort de l'home es va activar la comitiva judicial per aixecar el cadàver.