Les últimes monges clarisses acomiaden el convent d'Olot

Les dues darreres germanes clarisses, Maria Massana i Maria Rosa Pont, van acomiadar-se ahir del convent de la Divina Providència, al carrer Fluvià, 25. Les dues religioses havien d'anar a un convent de clarisses de Segòvia però es podran quedar a la residència de l'Hospital Sant Jaume d'Olot gràcies a una gestió de l'Ajuntament.

L'acte de comiat va consistir en una missa a l'església de la Divina Providència. Acabada la missa, Maria Massana va dirigir-se a la gent que omplia l'església. Va explicar que la manca de vocacions ha estat el motiu del tancament del convent. Va recordar les antigues alumnes de les quals guarden el registre dels noms per saber d'elles.

També va apuntar que les dues germanes volen que l'immoble que havia fet les funcions d'escola i convent, que té església passi a ser de propietat municipal amb la condició que l'Ajuntament el destini a funcions socials o educatives. Abans del parlament de Maria Massana, l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, va exposar les germanes com un element que ha contribuït a la millora de la ciutat i va agrair la contribució de les germanes a la localitat.

Fa un any i mig, l'Ajuntament d'Olot es va mostrar interessat en l'obtenció de la propietat de les clarisses i, fins i tot, antics alumnes de l'escola que va funcionar entre el 1976 i el 1995, van recollir signatures perquè la finca formada per una escola i una església fos de propietat municipal.

L'escola va ser construïda el 1976 amb una capacitat per a 300 alumnes. En els anys 90 van deixar l'activitat d'escola d'ensenyament primari. Van continuar com a guarderia però també van tancar. Des de llavors, les germanes van viure en règim de convent i van cedir part de les instal·lacions a Caritàs Diocesana. Aquesta entitat hi té la seu administrativa a la Garrotxa i hi fa activitats en favor de les persones i famílies necessitades de la comarca.