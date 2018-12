Venuts 14.000 bitllets de tren combinats per esquiar a la Molina i Núria

Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat renoven l'oferta de bitllets combinats Skitren per esquiar a La Molina i Vall de Núria, dels que l'any passat van vendre unes 14.000 unitats, un 22% més que la temporada anterior.

Pel que fa a La Molina, el billtet Skitren La Molina inclou el desplaçament en tren fins a l'estació de La Molina, el servei d'autobús entre l'estació de tren i les pistes d'esquí i el forfet d'un dia. Skitren La Molina té un preu únic de 42 euros per a adults i 32 per a nens.

En el cas de Vall de Núria, es presenten dues opcions, que s'adapten a les necessitats dels diferents tipus de públic: un paquet bàsic amb el bitllet de tren, cremallera i forfet per un dia (per 37,60 euros els adults i 31,40 els nens) i un altra amb el bitllet de tren fins a Ribes de Freser més el cremallera d'anada i tornada disponible tot l'any (per 33,50 i 25,50, respectivament).

Tots aquests bitllets combinats es poden adquirir en línia.