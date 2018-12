Barracons esperant espais «versàtils i globals»

Ensenyament ha obert una consulta a Internet en la qual pregunta com han de ser els nous edificis educatius

Com haurien de ser els edificis dels centres educatius del futur?». Qui planteja la pregunta és el Departament d'Ensenyament, dins d'un procés participatiu obert al seu web, relacionat amb la «transformació dels programes constructius per a nous centres educatius». Un capítol, el constructiu, que fa anys que està sota mínims i que ha cronificat el lideratge de Girona en quantitat de barracons en escoles i instituts.

La realitat, que la xarxa pública gironina té més mòduls prefabricats que qualsevol altra àrea de Catalunya, ha estat lamentada per tots els sectors, per organitzacions de famílies i de docents i per la mateixa administració, tal com va admetre el director territorial d'Ensenyament el primer dia de curs. Llavors, Martí Fonalleras va expressar la seva preocupació davant la proliferació de mòduls a Girona i va afirmar que calia «renovar l'estoc d'escoles».

Precisament, el Departament d'Ensenyament es refereix a aquesta renovació en un espai de participació habilitat al seu web, on pregunta específicament per les característiques que han de tenir els edificis dels centres del futur. La Conselleria argumenta que les noves metodologies pedagògiques afecten la manera de treballar a les aules i «impliquen la concepció d'uns espais educatius versàtils i globals». Per això, Ensenyament explica que ha iniciat «la tasca de transformació dels programes constructius per a nous centres educatius, amb la finalitat d'introduir-hi una mirada pedagògica»; i detalla que «aquesta mirada també s'ha de veure reflectida als centres on s'han de fer obres d'ampliació i millora».

Tot seguit, el Departament planteja una sèrie de preguntes que comencen demanant «com t'imagines els nous centres escolars?», i que qüestionen sobre com es poden millorar els ja existents, quins canvis introduirien en la gestió de la compra del mobiliari, com haurien de ser els espais exteriors o la participació dels equips docents, les famílies, els alumnes i els municipis en el disseny dels nous espais educatius. Les aportacions es poden realitzar tot omplint un formulari virtual que, tal com s'apunta al web, contribuirà «al debat».

Menjador i model lingüístic

En paral·lel, el mateix espai té obertes dues consultes més: una sobre com hauria de ser el servei de menjador escolar, pel qual s'està negociant l'articulació d'un nou decret, i una altra sobre el model lingüístic del sistema educatiu.

Mentre s'activava el procés participatiu sobre els nous edificis, el curs escolar a Girona va arrencar amb els mateixos 305 mòduls prefabricats que l'any anterior, ja que al setembre es van deixar d'utilitzar els mateixos que es van instal·lar de nou (6). La presència de barracons afecta, en la seva totalitat o parcialment, un centenar d'escoles i instituts gironins.

Tot i això, enguany s'estrenen els edificis de l'institut escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses, i de l'escola Pirineu, de Campdevànol –que hauria d'estar acabat al desembre. Pel que fa a obres de reforma, ampliació i millora, les classes van començar amb 49 actuacions enllestides durant l'estiu, a més de 15 intervencions menors.

I de cara al futur, des dels Serveis Territorials d'Ensenyament van informar a principis de curs que estan en marxa els projectes dels instituts de secundària de Vilablareix, Caldes de Malavella, i de l'escola de primària Gegant del Rec, de Salt, així com l'ampliació de l'institut Josep Brugulat, de Banyoles.