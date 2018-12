Buch es reuneix amb els transportistes per les cues de camions a la Jonquera

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, s'ha reunit a les tres de la tarda d'aquest dilluns amb els transportistes per abordar les cues de camions de la Jonquera provocades per les aturades a França. Els convocats a la trobada són representants dels transportistes, que es trobaran amb l'Institut Català del Trànsit, Mossos d'Esquadra, la Direcció General de Transports Mobilitat i Protecció Civil. Buch ha exposat que actualment hi ha "entre 3.000 i 4.000" camioners aturats que s'han derivat a àrees de servei mentre duren aquests talls i hi ha hagut cues de 14 km a prop de la frontera. A la reunió s'explicaran les estratègies seguides fins ara i les que es seguiran.

Abans d'aquesta trobada, el conseller ha mantingut converses amb la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, per reforçar l'estratègia i "fer mediació a nivell internacional perquè la situació a Catalunya comença a ser complicada". També ha explicat que s'ha avisat a Saragossa i València de l'abast de les cues.

Expectants per si cal una acció ràpida

La trobada ha durat de tres a cinc de la tarda d'aquest dilluns. Com que la situació s'ha normalitzat, s'ha decidit no dur a terme cap nova mesura en aquest moment. No obstant, sí que els organismes presents a la reunió estaran "expectants" per si en les properes hores fos necessari dur a terme alguna "acció ràpida" si es repeteixen situacions com les del matí d'aquest dilluns, segons han explicat fonts del departament d'Interior.

A la reunió hi ha participat Eugeni Mañas de la Federació Catalana de Transports de Barcelona Transcalit, Núria Gasulla de Protecció Civil, Sergi Delgado de Coordinació i Gestió d'Emergències, Juli Gendrau del SCT, Lluís Serrano i Imma Selva de Trànsit, Andreu González dels Mossos d'Esquadra, Pere Padrosa de Transports i Mobilitat, i Miquel Buch, conseller d'Interior.