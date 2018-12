Els camions acumulats pels «Armilles Grogues» aïllen la Jonquera

Aquest cap de setmana les manifestacions del col·lectiu francès «Armilles Grogues» van tallar la frontera del territori nord-català i van provocar fins a 10 quilòmetres de cues a l'AP-7 abans d'arribar a la Jonquera i el Pertús. El Servei Català de Trànsit va haver de desviar els turismes cap a la carretera N-II, durant el diumenge, i es van produir fins a 9 quilòmetres de cua a l'AP-7 i tres d'aturades a la Nacional per les protestes. Els camions, no obstant, no es van poder desviar en cap dels dos sentits i es van anar acumulant formant llargues fileres. Molts vehicles de gran tonatge van fer més d'una nit entre la Jonquera i el Voló.

Aquests incidents no han afectat només la conducció de vehicles, sinó que també han perjudicat el comerç de la zona de la Jonquera i el Pertús, on es calcula que ha caigut un 70% en tan sols una setmana. El tancament de peatges a la Catalunya del Nord ha caigut en una època daurada per al comerç, la campanya de Nadal, i això afecta el doble els botiguers de la Jonquera. Fa dos setmanes arribaven més de trenta autobusos procedents de França tots els dissabtes. Aquesta setmana amb prou feines n'hi va haver sis. Tot i esperar que el conflicte se solucioni aviat, els mateixos comerciants entenen i empatitzen amb les reivindicacions dels «Armilles Grogues», ja que són conscients i viuen en primera persona els desmesurats impostos establerts a França.

Segons Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, «el poble s'ha vist molt afectat a nivell comercial, arribant a tenir els carrers buits durant tot el dia, com un poble fantasma».

«Armilles Grogues»

Es tracta d'un nou grup de manifestants sorgit a França des de fa poc més d'un mes. En aquest cas es tracta de persones que no estan afiliades a cap partit polític, no tenen cap líder i procedeixen de classes socials molt diferents. El seu distintiu són les armilles grogues reflectores i la idea va néixer mitjançant les xarxes socials a través d'un grup d'amics. Les queixes i opinions de rebuig tractaven sobre l'augment dels preus de dièsel adjudicat per Emmanuel Macron, el president del Govern francès.

Segons Macron, el decret té l'objectiu d'intentar frenar les emissions de diòxid de carboni, però no tothom hi està d'acord. És per aquest motiu que més de 300.000 ciutadans es van reunir en diferents punts repartits pel territori francès i van manifestar-se contra la pujada del preu dels carburants. A més, la seva idea és clara: aquest decret afecta milions de persones que viuen en zones rurals i poblacions petites, on no tenen la possibilitat de desplaçar-se amb trasport públic i han estat deixats de banda des de sempre per Macron. Però el rerefons no és només aquest, sinó el malestar en general de la societat francesa amb la política actual del país. I de moment, sembla que «Armilles Grogues» té plans de futur, ja que no ha deixat d'organitzar manifestacions en diversos punts estratègics des de llavors.

Durant aquests dies de constant tensió a la frontera de la Jonquera, hi va haver presència en tot moment dels antiavalots de la Policia Nacional i Gendarmes de la policia francesa. A més, a l'entrada al peatge de l'autopista A9 fins a el Voló, van començar a sumar-s'hi un seguit de tractors amb estelades.

L'objectiu d'aquests manifestants era expressar el seu malestar i desacord amb la política espanyola.