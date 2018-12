La família que acull un lleó al Ripollès denuncia diversos mitjans per injuries

La família responsable del lleó Simba a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) ha denunciat a diversos mitjans de comunicació per injúries, calúmnies i vulneració del dret a la intimitat. L'advocat de la família considera que les fotografies publicades en alguns mitjans, en què apareix la propietària del lleó nua amb l'animal al costat, s'ha fet sense "l'autorització necessària". A més, també denuncien que part de les informacions que s'hi expliquen són "sense haver-se documentat i informat prèviament". L'advocat ha recordat que en cap cas s'ha fet negoci amb l'explotació de l'animal per a sessions fotogràfiques eròtiques, tal com alguns col·lectius apuntaven, i posteriorment alguns mitjans van publicar.

Després que alguns mitjans es fessin ressò de les peticions de col·lectius animalistes perquè retiressin la custòdia d'un lleó al matrimoni de Mada i Eloi de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), els propietaris han decidit reaccionar. I ho fan precisament denunciant a alguns dels mitjans de comunicació per injuries, calumnies i vulneració del dret a la intimitat. L'advocat ha anunciat en un comunicat de premsa que s'han optat per aquestes mesures legals després de veure com alguns mitjans utilitzaven fotografies que la família havia penjat a les xarxes socials sense el seu permís.

En aquestes imatges, hi apareixia Mada despullada amb el lleó estirat al seu costat. Precisament aquestes fotografies van ser les causants de les demandes dels col·lectius animalistes. Segons apuntaven aquests, s'utilitzava a l'animal per realitzar sessions de fotografies eròtiques i així ho van publicar alguns mitjans. Tot i així, la família va defensar-se assegurant que es tractaven de fotografies artístiques, sense cap ànim comercial ni eròtic al darrera.

El fet d'haver publicat aquestes fotografies sense el consentiment de Mada, l'advocat considera que es produeix una vulneració del dret a la intimitat. En el comunicat, l'advocat apunta que es tracta de "fotografies que pertanyen a l'àmbit personal".

A més, també volen desmentir qualsevol rumor sobre l'explotació econòmica dels animals. L'advocat recorda que el centre d'animals que està creant la família de la Mada i l'Eloi està finançat exclusivament pels seus propietaris i no reben "donacions, subvencions o qualsevol altra mètode de finançament aliè".

El comunicat enviat per l'advocat de la família ha recordat que les instal·lacions on conviu el lleó compleixen amb totes les normatives necessàries i compleix amb tots els tràmits administratius. Així mateix, els animals reben "l'atenció de veterinaris especialitzats en les diferents espècies" que viuen en la reserva.

Per tots aquests motius, la família ha engegat diversos processos judicials. A més, no descarten obrir-ne de nous si descobreixen d'altres mitjans que, segons el seu punt de vista, segueixin afectant a la imatge dels propietaris de la reserva.