El geriàtric de Cassà renovarà l'ascensor i en construirà un de nou gràcies a una herència

La residència geriàtrica Sant Josep de Cassà de la Selva té previst iniciar la renovació de l'ascensor actual i construir-ne un de nou, a més de canviar la maquinària de la bugaderia, gràcies a l'herència llegada per una de les usuàries del centre l'any 2015. La donació de la senyora Torres va ser de 851.000 euros, i fins el dia d'avui s'han disposat d'un total de 422.954,78 euros d'aquests recursos i queden per utilitzar-se 428.374,84, segons ha informat el consistori.

Totes les actuacions que s'han tirat endavant s'han fet a partir del pla d'inversió elaborat i consensuat amb la direcció i el consell de la residència, assenyalen des de l'Ajuntament. Entre altres actuacions, en aquests anys s'ha comprat nou mobiliari, com llits elèctrics, cadires o l'equipament d'una nova sala d'estimulació; també s'ha adquirit un aparell per fer electrocardiogrames, s'ha invertit en la digitalització del centre i s'ha sectoritzat un dels pisos de la residència per als usuaris amb demències més agreujades.

Aquest novembre s'han adjudicat les obres per la renovació de l'actual ascensor i la construcció d'un nou ascensor al centre, per valor de 176.000 euros, que es preveu que es puguin executar al llarg dels pròxims mesos. Així mateix el ple del mes de novembre va aprovar l'adquisició d'una nova rentadora i un assecador que substituiran les màquines de la sala de bugaderia actuals, que incrementaran l'eficiència energètica de l'equipament, les condicions de treball i el manteniment de la qualitat de la roba utilitzada pels usuaris.

Aquestes actuacions es realitzaran per fases per no afectar els usuaris del centre, ja que totes elles s'han de realitzar mentre el servei de residència i de centre de dia segueix amb actiu.

Entre les actuacions que hi ha previstes pels pròxims anys gràcies a la donació hi ha l'ampliació de la sala d'activitats cap a la terrassa interior, per un valor estimat de 58.500 euros, l'adequació del semisoterrani ampliant i renovant la sala de rehabilitació per un valor estimat de 195.000 euros, la reforma de la sala de bugaderia actual (7.500 euros), noves mesures de protecció contra incendis i proteccions passives per valor de 45.177,80 euros, i reformes en instal·lacions de climatització i adequacions d'espais diversos per valor de 43.000 euros.

Aquestes actuacions previstes pels anys vinents estan valorades en 349.177,80 euros, als quals encara queda marge per l'adopció de noves inversions o millores.