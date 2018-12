Vox anuncia candidatures a Girona

El president de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat avui que "el nostre objectiu és presentar-nos a totes les eleccions, també als pobles més petits de Catalunya, a Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida". També ha vaticinat avui que "molt aviat" hi haurà diputats d'aquesta formació al Parlament de Catalunya "dient el que ningú s'ha atrevit a dir".

Abascal ha respost d'aquesta manera en roda de premsa després de ser preguntat si tenen previst dissenyar una estratègia política específica per a Catalunya i si Vox farà un "desembarcament" en aquesta comunitat per a les eleccions municipals.

"Nosaltres desembarcarem a Catalunya perquè nosaltres ja som a Catalunya", ha respost Abascal, que ha assegurat que és on ha crescut més el projecte de Vox en els últims mesos.

Ha subratllat que per Vox és "molt important Catalunya perquè és una part inseparable d'Espanya i, per descomptat, no llançarem la tovallola de cap manera", ha emfatitzat.

Ha afegit en aquest sentit, que l'objectiu de Vox és "anar a totes les eleccions a tot Espanya" i, en el cas de Catalunya, presentar-se en tots els municipis, des dels "pobles més petits" a les capitals.

"Perquè estem convençuts, ja ho sabem, que tenim serioses expectatives electorals", ha finalitzat.

Abascal ha fet aquestes manifestacions en una roda de premsa on ha deixat a mans del PP i de Cs el lideratge de les converses per a un canvi de govern a Andalusa. En tot cas ha advertit que la seva formació no ha arribat a les institucions "a investir algú o afavorir unes sigles, sinó a defensar idees".

"Nosaltres tenim un pacte amb els andalusos que han votat el nostre programa polític", ha dit, i per ara "no parlarem de pactes perquè a nosaltres no ens correspon prendre la iniciativa". En tot cas ha confirmat la voluntat de desbancar el govern de Susana Díaz, un "règim corrupte del PSOE" que "no és bo que es mantingui" i cal acabar amb aquesta situació". "Si depèn de nosaltres acabarem amb aquest règim clientelar", ha dit.