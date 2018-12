Aboquen fems davant l´Audiència de Girona i els jutjats de Figueres

Ahir al matí els treballadors del Palau de Justícia de Girona i dels jutjats de Figueres es van trobar amb fems davant de la porta d'entrada dels equipaments judicials.

A Girona, l'acció va anar acompanyada d'uns cartells on es pot llegir «Justícia espanyola, una gran merda». I a Figueres també es va repetir l'acció. Aquí com ja va passar anteriorment es van despertar amb una muntanya de fems també davant la porta i una cartell groc on es podia llegir «Justícia».

No és la primera vegada que a les comarques de Girona passa una cosa semblant. El 12 de novembre, diversos jutjats gironins es van despertar amb fems, excrements i deixalles a les portes. Una acció que van reivindicar des del CDR.

Ahir va tornar a passar, en diversos punts de Catalunya com reivindiquen alguns CDRs desplegats pel territori. Aquesta acció del CDR es va fer per denunciar «quaranta anys de vergonya i d'injustícia espanyola» coincidint amb l'aniversari de la Constitució Espanyola.