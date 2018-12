La Creu Roja busca joguines per a 3.600 infants gironins aquest Nadal

Creu Roja Joventut ha iniciat aquesta setmana la seva 26a Campanya de joguines, amb la previsió de repartir joguines a més de 3.600 infants en situació de vulnerabilitat de les comarques gironines. Sota el lema «Els seus drets en joc», l'entitat fa de nou una crida a la ciutadania perquè doni joguines noves -ja que tots els infants tenen dret a estrenar una joguina independentment de la situació econòmica de les seves famílies-, no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i que, preferentment, fomentin el joc cooperatiu. L'objectiu és aconseguir-ne més de 6.300 fins al 4 de gener per tal de poder cobrir les necessitats de milers de nens i nenes. A la campanya hi participaran més de 100 voluntaris i voluntàries de Creu Roja Joventut a través de les 15 assemblees locals i comarcals de les que disposa l'entitat.

La iniciativa s'emmarca en el projecte «Joguina Educativa» que Creu Roja Joventut desenvolupa durant tot l'any. Amb aquesta iniciativa vol sensibilitzar la població sobre el valor educatiu de les joguines i la seva importància com a eina per al creixement dels infants i per al desenvolupament de les seves capacitats i habilitats.

En diferents fórmules

A més de sol·licitar la implicació de la ciutadania, l'entitat social també demana la col·laboració d'empreses, comerços i entitats. Aquest suport pot adoptar diferents fórmules: des de la donació de joguines, fins a aportacions econòmiques passant per la cessió d'espais per a la recollida, entre d'altres. Tota persona interessada a col·laborar amb la campanya de joguines ho podrà fer apropant les joguines a qualsevol de les assemblees participants, als diferents punts de recollida dels col·laboradors o bé participant en les diverses accions i activitats organitzades. Tots ells es poden consultar a la web de Creu Roja.

Durant la darrera campanya que es va celebrar durant les passades festes es van recollir unes 6.450 joguines entre 3.202 infants de famílies vulnerables. Una xifra de joguines que va ser lleugerament superior a la de l'any anterior, quan van ser 4.189 els beneficiaris, a causa de la «lleugera recuperació econòmica», segons va indicar Creu Roja. La campanya va comptar amb la col·laboració de la ciutadania, la societat civil, el teixit empresarial i 143 voluntaris.