La Diputació ajudarà a finançar instal·lacions solars a la província

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ajudarà a finançar amb 538.996,71 euros les inversions en instal·lacions solars fotovoltaiques de 42 ajuntaments de les comarques gironines, per a l'autoconsum i ubicades en edificis i equipaments públics.

Aquestes subvencions s'emmarquen en el programa «Del pla a l'acció» de la Diputació, que (amb un pressupost global de 2.115.000 euros per al 2018 i el 2019) dona suport als 209 municipis adherits al Pacte d'alcaldes per a l'energia i el clima. Bona part de les instal·lacions solars fotovoltaiques se situaran en escoles i llars d'infants. També, en equipaments culturals, centres cívics, casals per a la gent gran i als mateixos ajuntaments, entre altres edificis. Els ajuts serveixen per finançar fins a un 75 % del cost de les instal·lacions, amb un màxim de 15.000 euros per a cadascún dels municipis.

El repartiment d'ajuts



En el cas de l'Alt Empordà, la suma serà de 136.854,95 euros a distribuir entre deu ajuntaments, convertint-se d'aquesta manera en la comarca més ben dotada economicament. Pel que fa al Baix Empordà, podrà disposar de 68.048,01 euros per a sis ajuntaments; en el cas de la Garrotxa, 112.621,90 euros per a deu ajuntaments; 122.957,02 euros per a nou ajuntaments a la comarca del Gironès i, finalment, 98.514,83 euros per a set ajuntaments pel que fa a la Selva.